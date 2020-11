Pogledajte najbrži gol u HNL-u ove sezone, ali i treći uopće!

<p>Nogometaši koprivničkog <strong>Slavena Belupa</strong> s uvjerljivih su 3-0 (2-0) slavili na gostovanju kod <strong>Šibenika</strong> u prvoj utakmici 13. kola Prve HNL odigranoj u petak na Šubićevcu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trener Slavena konobari</strong><br/> </p><p>Već u 1. minuti gosti su šokirali domaću momčad, a strijelac vodećeg pogotka bio je Karlo Lulić nakon samo 16 sekundi. Do kraja prvog poluvremena mrežu Nediljka Labrovića zatresao je u 33. minuti i kamerunski napadač Franck Etoundi. Za potvrdu treće ovosezonske prvenstvene pobjede Koprivničana i konačnih 3-0 strijelac je bio njemački napadač Torless Knoll.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.tportal.hr/sport/clanak/video-pogledajte-najbrzi-gol-dosadasnjeg-dijela-sezone-te-treci-najbrzi-u-povijesti-hrvatskog-prvoligaskog-nogometa-20201127/print" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>Lulićev je gol najbrži gol ove sezone i uopće treći u povijesti HNL-a. Autor najbržeg je <strong>Edin Šaranović</strong> koji je zabio nakon deset sekundi dvoboja Kamen Ingrada i Intera, a drugog, u 12. sekundi, <strong>Mato Jajalo</strong> u dvoboju Slaven Belupa i Zagreba.</p><p>Zanimljivo, još su dva gola postignuta nakon 15 sekundi, a to su napravili<strong> Igor Mostarlić </strong>i <strong>Jean Kouassi</strong>.</p><p>Slaven Belupo je ovom pobjedom, desetom za trenera Tomislava Stipića na klupi koprivničke momčadi, došao do 14 bodova i preskočio je Šibenik zasjevši na šesto mjesto prvenstvene ljestvice, dok su Šibenčani s bodom manje i utakmicom više na sedmoj poziciji. Vodeći Dinamo ima 26 bodova iz 11 nastupa, a isti broj bodova, ali iz 12 utakmica, ima drugoplasirani Osijek. Treća je Gorica s 22 boda iz deset utakmica, a Hajduk je četvrti sa 17 bodova osvojenih u 11 nastupa.</p><p>Od osmog do desetog mjesta su tri momčadi sa po osam bodova, Lokomotiva, Varaždin i Istra 1961, ali Puljani imaju jednu utakmicu manje.</p><p>Utakmicu na Šubićevcu sudio je Damir Batinić iz Osijeka.</p><p>U subotu će Istra 1961 gostovati kod Varaždina (15 sati), a Gorica je domaćin Lokomotivi (17.05), dok će u nedjelju Rijeka ugostiti Osijek (17.05 ). Najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka, koji je trebao biti odigran u nedjelju na Maksimiru, odgođen je na zahtjev Zagrepčana.</p>