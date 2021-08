Samo jedna sekunda dijelila je Rijeku od velike pobjede. No, nekada sekunde teku kao vječnost. PAOK je imao 17. korner na utakmici, lopta je završila u petercu i nesretno odsjela na glavi Nike Galešića i zakoprcala se u mreži.

Hrabra i neustrašiva Rijeka došla je do sjajnog rezultata na teškom gostovanju u Solunu. Riječani su remizirali s PAOK-om (1-1) u prvom susretu play-offa Konferencijske lige i imaju velike šanse za prolazak dalje uoči revanša na Rujevici. Pobjeda je izmakla na dlaku, ali obzirom što su sve Riječani preživjeli večeras, i remi je više nego dobar.

Grci su dominirali, ali Rijeka je prva ubola. Čerin je ukrao loptu, proslijedio Lepinjicu, a on je došao na 25 metara od gola i ispalio projektil za vodstvo u 33. minuti!

No, to je bilo to od hrvatskog kluba. Od tada je PAOK preuzeo posjed i silovito napadao do kraja utakmice. Istresli su svu artiljeriju prema riječkom golu, ali riječka obrana bila je čudesna. Anton Krešić i Nino Galović sve su čistili, a i ono što je prošlo ukrotio Je briljantni Andrej Prskalo.

U trenucima, kada je PAOK kopnio sa snagom, a grčki navijači uz salve zvižduka čekali kraj, Rijeka je poklekla. Pritisnuli su domaćini u posljednjim sekundama i dobili korner. Lopta je išla na peterac gdje je bila ogromna gužva, nesretno je pogodila Galešića u glavu i završila u mreži. Imao ju je Prskalo na ruci, ali prošla mu je. Prvi i jedini put večeras. Grci su imali čak 21 šut prema golu, ali sreća ih je spasila u posljednjoj sekundi.

Video pogledajte OVDJE.

Pobjeda je Riječanima izmakla za dlaku, ali tuge nema. Pokazali su da mogu igrati protiv PAOK-a, a na krcatoj Rujevici će za tjedan dana imati priliku osigurati grupnu fazu Konferencijske lige.

Uostalom, od riječke ruke padali su i puno jači protivnici. Pa zašto ne bi i Grci?