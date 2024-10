Pogledajte nestvarnu statistiku Modrića! 'Dalićev je blagoslov, neka se nada da još neće otići'

Hrvatska je u subotu pobijedila Škotsku na lijepo ispunjenom Maksimiru i povezala dvije pobjede nakon dosta muka na Euru pa i poraza od Portugala na startu Lige nacija. Slavili su "vatreni" 2-1, ali daleko je to bilo od dobre utakmice, čega je svjestan bio i izbornik Zlatko Dalić.

Luka Modrić ponovno je vukao konce u igri Hrvatske u 181. nastupu. Prestigao je Sergija Ramosa po broju nastupa za reprezentaciju, ispred njega od Europljana sad je samo Cristiano Ronaldo (215). U loži su ga gledali supruga Vanja s djecom, ali i sestre Diora i Jasmina. Iako je zagazio u 40. godinu, nivo igre mu ne pada, dapače. A toga su svjesni i španjolski mediji.

"Luka Modrić poslao je još jednu poruku Ancelottiju u sezoni koja ga nakon odlaska Tonija Kroosa čini još bitnijim za igru i vođenje momčadi. Skoro mu je 40 i to je hendikep ako gledate dugoročno, ali Modrić nije izgubio ništa što mu treba da diktira utakmicama. Vodio je Hrvatsku do druge pobjede", piše Diario As u članku "Modrić je namignuo Ancelottiju" i dodaje:

"Nije bilo potrebe da ovaj put nacrta umjetničko djelo kao što je to učinio u prošloj utakmici protiv Poljske. Inteligencijom, što mu je istaknuta karakteristika, ali i bez kapi prolivenog znoja, ova verzija Modrića 3.0 blagoslov je za Zlatka Dalića. Može se samo nadati da će Luka što je moguće duže odgađati reprezentativni odlazak u mirovinu."

Luka Modrić protiv Škotske

Foto: Sofascore za 24sata

I doista, pogled na statistiku s utakmice otkriva kako je Modrić bio igrač utakmice iako nije zabio ni asistirao. Nitko nije oduzeo više lopti (tri), osvojio više duela (osam od devet!), presjekao više dodavanja (šest), napravio više driblinga (četiri od četiri), dao više točnih dugih lopti (šest od šest) i imao više dodira na utakmici (87) nego Modrić u hrvatskoj reprezentaciji.

Modrić je prema Sofascoreu drugi najbolje ocijenjeni igrač Lige nacija, a zbog toga mu se naklonio i poznati nogometni insajder Fabrizio Romano.

Škoti: Gvardiol je bio u šoku zbog mladog Doaka

Druga, mlađa zvijezda "vatrenih" Joško Gvardiol nije se baš proslavio. Obrana s trojicom stopera ovaj put nije tako dobro funkcionirala kao u prošle dvije utakmice, teško su naši u zadnjoj liniji iznosili loptu.

Škotski The Sunday Mail istaknuo je kako je Ben Doak (18), mladi napadač drugoligaša Middlesbrougha na posudbi iz Liverpoola, 77 minuta na terenu mučio Gvardiola.

"Zvijezda Manchester Cityja izgledala je šokirano njegovim prodorima. Gvardiol je izgledao zbunjeno u 33. minuti kad ga se Doak lako riješio. Ostavio je trag, što se od njega i očekuje.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Craig Gordon (41), jedini igrač stariji od Modrića koji je igrao na Maksimiru, dodao je:

- Nije imao straha prema Gvardiolu, ali on je takav. Nikad ga nije strah, ni ne razmišlja previše o tome. On samo izađe na teren i odradi posao.

Najlošije ocijenjeni igrač prema škotskim medijima bio je Luka Sučić (4,5) koji je prodao loptu Britancima za vodeći gol, a Dalić ga je zamijenio u 62. minuti.