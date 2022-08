Pogledajte reakciju Čačića na ždrijeb: Dinamo nije autsajder!

Milan, Chelsea i Salzburg. Dinamo je saznao svoje suparnike u grupnoj fazi Lige prvaka, i tu nema laganih suparnika. U Maksimiru ćemo tako ove sezone gledati Antu Rebića, Matea Kovačića, Luku Sučića i mladog Roka Šimića. Ždrijeb nije bio ugodan, ali u Dinamu vjeruju kako se tu mogu sa Salzburgom "potući" za treće mjesto.

U Maksimiru su gledanje ždrijeba organizirali u svečanoj loži gdje su predstavnici medija događaje iz Istanbula pratili u društvu Ante Čačića i Alena Peternaca. Dinamova struka bila je prije ždrijeba prilično mirna, pila se voda i cola, a ni Čačić ni Peternac nisu odavali baš nikakve emocije, niti se zamarali time koga će Dinamo izvući u grupnoj fazi Lige prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcija na ždrijeb

- Prvo, velika je stvar da smo napravili sve da budemo danas u ždrijebu. Nismo na njega, naravno, mogli utjecati. Nema lagane skupine, ovo je najjače svjetsko klupsko natjecanje. Skupina koju smo dobili, ne sjećam se da smo igrali dosad s tim klubovima u skupinama, prvi put ćemo se s njima sresti. Teško mi je reći na prvu, ali naša želja je da rastemo kroz ovo natjecanje, da učimo i stječemo nova saznanja, da pojedinci stasaju. Učinit ćemo sve da budemo konkurentni, da nastavimo biti ti koji će tražiti šansu u svakoj utakmici. Vidjet ćemo, ispred nas je šest utakmica u vrlo kratkom roku. Neke ekipe kasnije ulaze u formu, prvenstvo im je kasno počelo. Dinamo nije bez šanse - kazao je trener Dinama.

Nekako smo prije početka ždrijeba u neformalnim razgovorima s ljudima iz Dinama bili dojma kako svi žele samo - Šahtar. Zamjenik glavnog tajnika Uefe Giorgio Marchetti je u najavio ždrijeba poručio "I know that everyone dream about Champions League final", ali u Maksimiru nisu baš sanjali o velikom finalu, više o potencijalnim dvobojima sa Šahtarom.

Ante Čačić je u najavi ždrijeba poručio kako bi volio u Maksimiru vidjeti dva kapetana "vatrenih" Luku Modrića i Darija Srnu, a Real i Šahtar su se zajedno smjestili u grupu F. Ali, tu se odmah na početku četvrtog pota smjestio Celtic.

- Uzeli nam - samo je kratko dobacio Peternac.

- Rekao sam da priželjkujem dva kapetana koja sam imao u reprezentaciji, Modrića i Srnu s Realom i Šahtarom, ali veselimo se i Kovačiću i Anti Rebiću. Pripremit ćemo se za utakmice da damo maksimum pa ćemo vidjet kako će završiti. Salzburg? Morat ćemo ih dobro analizirati. Možda nije tako zvučna, ali je momčad koja ima kontinuitet u Europi, konstantno su prvi u svojoj zemlji i zaslužuje respekt. Nismo ni u jednoj utakmici favoriti, ali nismo ni autsajderi.

Što će donijeti putovanja na San Siro i Stamford Bridge?

- Veliko iskustvo. Svaka utakmica u Europi je nova spoznaja, iz svake utakmice možeš izvući određene pouke. Ovo su utakmice na najvišem nivou gdje svi možemo profitirati.

Kakvi su Milan i Chelsea?

- Teško mi je govoriti, oni su mijenjali momčadi. Milan je napravio iskorak u zadnje dvije godine, sad su u talijanskom vrhu. Chelsea je malo lošije krenuo, ali s obzirom da su satkani od kvalitetnih igrača, ne dvojim da će biti dobri i da će sigurno biti jedni od favorita u skupini.

U Dinamu nisu dobili toliko željeni Šahtar, već jednu od najjačih skupina, ali ipak ne toliko jaku kao ona u kojoj je završila Viktorija Plzenj: s Barcelonom, Bayernom i Interom. Ali nada umire posljednja...

