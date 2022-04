Pogledajte reakciju Vahe na pitanje bi li opet vodio Dinamo

Nakon još jednog poraza od Hajduka, Željko Kopić nije djelovao zabrinuto. Štoviše, vjerovao je da Dinamo može osvojiti naslov prvaka, ali ako se to i dogodi, bit će to bez njega. Samo desetak sati nakon poraza od Hajduka (1-0) u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, Dinamo je smijenio Željka Kopića i to samo pet kola prije kraja najneizvjesnije završnice u povijesti našeg nogometa u kojoj se čak tri kluba bore za naslov.

Ne događa se često da u završnici sezone i to usred paklene utrke za titulu ostanete bez trenera pa su se 'modri' dosjetili provjerenog rješenja u vidu bivšeg hrvatskog izbornika Ante Čačića koji će voditi klub u posljednjih pet kola. Bit će tu samo do kraja sezone pa su već sada krenula sijevati imena potencijalnih nasljednika za sljedeću sezonu. Jedan od favorita za klupu je Sergej Jakirović, neki bi htjeli vidjeti i trenera Rijeke Gorana Tomića, a pomalo iznenađujuće se pojavilo ime Vahida Halilhodžića!

Vaha obnaša dužnost izbornika Maroka s kojim je izborio Svjetsko prvenstvo u Kataru, kuglice su ga smjestile u skupinu s Hrvatskom, Kanadom i Belgijom, ali pitanje je hoćemo li ga vidjeti tamo jer već danima se priča o potencijalnom otkazu. Bio je na udaru tamošnje javnosti zbog nepozivanja velikih zvijezda poput Ziyecha, Hamdallaha, Mazraouija i Harita. Halilhodžić ih je otpisao i ne planira ih vratiti u reprezentaciju, ali zato bi ga čelnici tamošnjeg saveza mogli otjerati s klupe.

I upravo zbog toga se njegovo ime pojavilo među potencijalnim kandidatima za trenera Dinama. Navijači ga obožavaju, i danas mu pamte ono senzacionalno rušenje Villarreala, ali zbog sukoba s čelnicima kluba otišao je nakon osam mjeseci. Postoji li mogućnost da se vrati?

Na to pitanje Vaha se grohotom nasmijao pa nakon nekoliko sekundi odgovorio:

- Teško je to… Jednom je Zdravko Mamić ušao u svlačionicu, izrekao riječi koje ja nisam cijenio, došlo je do malog sukoba. Kasnije se on ispričao, život teče dalje i ja želim Dinamu puno sreće i uspjeha - rekao je Halilhodžić u razgovoru za Novu TV.

Čeka nas paklena završnica, Hajduk na valovima euforije jaše po prvi naslov prvaka nakon 17 godina, Osijek prijeti, ali smatra kako će Dinamo i ove sezone do naslova.

- Dinamo je i dalje u prednosti i ja mislim da će ipak usprkos Osijeku i Hajduku i ove godine biti prvak.

Ako ostane na klupi Maroka, vodit će svoju reprezentaciju protiv Hrvatske.

- Čak sam nekim prijateljima i rekao da ćemo izvući Hrvatsku, to je osjećaj koji ne možeš ne razumjeti. Kroz neke vizije moje utopističke, rekao sam 'možda će biti Hrvatska' i eto, tako je ispalo. Normalno da je Hrvatska favorit, Hrvatska je viceprvak svijeta, ali mi nećemo ući u tu utakmicu da se šetamo. Sve ćemo napraviti da se šetamo i pobijedimo Hrvatsku, pratit ćemo svaki detalj i pokušati iznenaditi.

Osvrnuo se Halilhodžić i na marokanske zvijezde s kojima je u sukobu. Zbog slične situacije otjerali su ga iz Obale Bjelokosti i Japana, iako je prvotno izborio SP.

- Vidjet ćemo, može se dogoditi još puno čudnih stvari. Već sam dvije reprezentacije odveo na Svjetsko prvenstvo pa ih nisam vodio. Ako netko misli drugačije, to je njihova stvar. Neće biti prvi put...

Najčitaniji članci