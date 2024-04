Pogledajte skandalozne scene u grčkom derbiju. Vidin trener se potukao s igračem pa davio tipa

U derbiju susretu osmog kola Lige za prvaka grčke Superlige nogometaši PAOK-a su pred svojim navijačima pobijedili AEK 3-2 golom u 90. minuti.

Već u trećoj minuti PAOK je poveo golom Konstanteliasa, ali nije se dugo čekalo na odgovor. U devetoj minuti je za 1-1 pogodio Pineda te je takav rezultat stajao sve do 75. minute. Tada je domaćeg hrvatskog vratara Kotarskog svladao reprezentativni mu kolega Domagoj Vida i doveo AEK u vodstvo.

Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Završnica je ipak pripala PAOK-u pa je Konstantelias u 81. minuti postigao drugi pogodak za 2-2, dok je u 90. Baba zabio za 3-2 i erupciju oduševljenja na tribinama. Svih 90 minuta domaća je vrata čuvao Kotarski, kao što je Vida odigrao u obrani AEK-a. Vida je postigao već šesti ligaški pogodak ove sezone, uz dva u Europi.

Vidin gol PAOK-u pogledajte OVDJE.

Po završetku utakmice bilo je tenzija s obje strane, a trener AEK-a Almeida se potukao s Taisonom, ofenzivcem PAOK-a, te se stvorila velika gužva pred tunelom. Srećom, situacija se nekako smirila. Almeida je za sve imao i opravdanje.

- Jeste li vidjeli koliko je ljudi bilo kraj terena? Na drugim stadionima toga nema. Tko će nas štititi? Ne zanima me jesu li to bili ljudi iz PAOK-a, trebali bi imati više poštovanja. Kad vidim nepravdu, reagiram, čovjek sam. Njemački sudac rekao mi je da ne vjeruje da je toliko ljudi uz teren, a to nije stvar policije. Moje hvatanje čovjeka za vrat ne pomaže, ispričao sam se čovjeku - rekao je Almeida koji vrlo vjerojatno neće voditi momčad na kraju sezone.

Video možete pogledati OVDJE.

Na vrhu ljestvice je i dalje AEK sa 75 bodova, dok po 71 imaju PAOK i Panathinaikos koji je u ovom kolu na domaćem terenu izgubio od Arisa 0-1. PAOK ima utakmicu manje u odnosu na AEK te ga potencijalna pobjeda može dovesti samo na bod od AEK-a koji do kraja sezone mora odraditi još dva susreta.