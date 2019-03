Tresla se svlačionica, plavima čestitali Čop, Soudani, Čarli...

Dinamo je slavio protiv Benfice 1-0, a rječit je na Instagramu bio stoper plavih, Emir Dilaver:

- Iskreno se moram zahvaliti svima vama koji ste uz nas danas bili na Maksimiru i onima kojima nije bilo moguće doći danas, ali žive za ovo i uživaju uz nas! Vidio sam čak i neku fan zonu na Sveticama, pa je l'' moguće da je tako krenulo? To me baš zadovoljava i lijep je osjećaj, toliko ljudi dodirnuto s ovim što dajemo za vas i ovaj klub, ovu sezonu! Napraviti nešto što se pamti, to je uspjeh!

Oglasio se i Dani Olmo:

- Velika pobjeda i veliki rezultat. Hvala navijačima na podršci s tribina. Jedna slika za vas sa strijelcem... Nastavljamo stvarati povijest zajedno!

- Jako je tužan što nije mogao nastupiti danas zbog ozljede, ali podržava momčad 100% - napisala je na Instagram priči Lejla Hajrović dok se njen suprug Izet na tribinama družio s navijačima.

Video velikog slavlja iz svlačionice podijelio je Amir Rrahmani.

Bruno Petković je, kao i mnogo puta ove sezone, bio čovjek odluke za Dinamo, a bodrila ga je i djevojka Tea Slavica.

Foto: Instagram

Podršku je plavima pružio i Vedran Ćorluka, a Čarli je bio kratak:

- Bravo - poručio je bivši reprezentativac na Instagramu.

Foto: Screenshot/Instagram

Plave nije zaboravio ni Alžirac Hilal Soudani koji se oporavlja od ozljede koljena. Prati svaku utakmicu svog bivšeg kluba u Europi.

Foto: Instagram

S Dinamom je u četvrtak živio i bivši napadač 'modrih' Duje Čop.

Foto: Instagram Utakmica nije promaknula ni Luisu Ibanezu, omalenom Argentincu i jednom od miljenika zagrebačke publike.