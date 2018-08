Pogledajte spektakularan video kojim je Inter dočekao Vrsaljka

Šime Vrsaljko u Interu je dočekan kao velika zvijezda, jedno od pojačanja koje će 'nerazzurre' voditi prema borbi za naslov s Juventusom, a koliko doista znači milanskom velikanu jasno pokazuje i veličanstveni video dobrodošlice.

Inter je na svojim službenim stranicama objavio fantastičan spot kojim su svojem novom desnom beku pokazali što doista znači kad postaneš igrač tako velikog kluba.

