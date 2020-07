Pogledajte video: Vasu, Erslana i 'Terrora' čeka čudesno okružje

Dosad neviđeni borilački spektakl održat će se 31. srpnja u klubu Noa na paškom Zrću. Najbolji regionalni borci stižu na otok gdje će se boriti u posebnom okruženju u 'kavezu na moru'

<p>Petak navečer na Zrću, prekrasno okruženje i borilački spektakl u 'kavezu na moru'. Nešto posebno, neviđeno, spremili su iz FNC-a i ATT-a 31. srpnja. I napravili pravi spektakl jer će se u glavnoj borbi večeri u revanšu nakon sedam godina boriti <strong>Vaso 'Psihopat' Bakočević</strong> (30) protiv <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> (32)!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najava 'Fighting Islanda'</strong></p><p>Na priredbi će osim spomenutih boraca nastupiti i Ivan <strong>Erslan </strong>te Miloš <strong>Janičić</strong>, sve borci najjače europske organizacije <strong>KSW</strong>-a. Zatim Francisco 'Croata' <strong>Barrio</strong>, Aleksandar <strong>Janković</strong>, najbolja hrvatska borkinja Adriana <strong>Vuković</strong>, Donald <strong>Ćosić</strong>, Martin <strong>Batur </strong>i mnogi drugi.</p><p>Broj mjesta je ograničen, zato je bolje nabaviti ulaznicu što prije. One su puštene u prodaju <a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-novalja-noa-beach-club-553368/event.html?co=hrv" target="_blank">u sustavu Eventim</a> gdje ih do 17. srpnja možete nabaviti po <em>first minute </em>cijeni od 200 kuna. Od 18. do 30. srpnja ulaznice će biti u slobodnoj prodaji po cijeni od 250 kuna, dok će se, ako još koji primjerak ostane u prodaji, na dan priredbe ulaznice prodavati po cijeni od 300 kuna. U prodaji je i ograničen broj VIP ulaznica po cijeni od 800 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Ivice 'Terrora' Truščeka</strong></p><p>Za sve one koji to ne uspiju napraviti, događaj će moći pratiti putem portala 24sata kao i prvi dobivati sve novosti oko ovog dosad neviđenog borilačkog spektakla.</p>