POGLEDAJTE VIDEO Večer za pamćenje na Rujevici: Pet golova i neočekivani junak

U prve tri utakmice ove sezone između Rijeke i Osijeka vidjeli smo tek dva gola. Jako puno borbe, prekršaja i agresivnosti, ali najmanje nogometne ljepote. No, ove dvije momčadi su polufinale Kupa pretvorile u pravi spektakl. Pet golova, preokreti, sjajni potezi, golovi u posljednjim minutama, produžeci. Bilo je to finale prije finala.

Rijeka je u čudesnoj utakmici pobijedila Osijek i plasirala se u finale Kupa gdje će 26. svibnja igrati protiv Hajduka. Gledali smo spektakl na Rujevici, ali sami početak nije upućivao na nešto takvo. Igralo se kao i u prethodnim susretima između ove dvije momčadi. Čvrsto, borbeno, agresivno s puno prekršaja, iskre su frcale na sve strane.

Rijeka je kontrolirala posjed, bez većih šansi. Ipak, ušlo je iz prve prave prilike. Domaćin je poveo 1-0 golom stopera Antona Krešića u 20. minuti. Čerin je ubacio iz slobodnog udarca s lijeve strane, a stasiti Krešić se vinuo u zrak i poslao loptu u lijevi kut. Od stative se odbila u mrežu i slavlje je moglo početi.

No, Rijeka je pala nakon tog gola. Osijek je bio taj koji je preuzeo kontrolu nad susretom, ušao u rizik i počeo prijetiti, a isplatilo mu se u 42. minuti. Žaper je ukrao loptu i proigrao Leovca na lijevoj strani, a on je poslao oštru loptu u peterac gdje je bio Mijo Caktaš. Zakucao je loptu u gornji desni kut za svoj 11. gol Riječanima. S 1-1 otišlo se na predah, a na radost brojnih neutralnih navijača koji su uživali u ovome susretu, rapsodija je počela u drugom dijelu.

Osijek je ušao silovito u nastavak i imao nekoliko sjajnih šansi, Rijeka se polako budila i uzvraćala, ali golova nije bilo do 76. minute. Sjajni Robert Murić jednim potezom je izbacio nekoliko igrača Osijeka i gurnuo Pavičića u sjajnu šansu. Ivušić mu je obranio, no lopta se odbila ravno do Josipa Drmića koji je zabio za 2-1.

Domaćini su umrtvili igru, istjecala je 90. minuta, a navijači su već slavili prolazak u finale Kupa. U tim trenucima Lončar je poslao jednu dugu loptu, na prvu bezopasnu. No, Ramon Mierez se sjajno postavio, spustio loptu glavom za Antonija Mancea koji je bio na lijevoj strani. Rođeni Riječanin izborio se za poziciju pa onda lijevom nogom pogodio donji desni kut za 2-2 u 92. minuti!

Tuga na cijelom stadionu, a veselje na klupi Osijeka. Ušao je u 84. minuti i treći put zabio u posljednje četiri utakmice. Pogađate, svaki put nakon ulaska s klupe. Nenad Bjelica je pronašao svog spasitelja koji ga je opet spasio i donio mu produžetke.

Produžeci su nam donijeli spektakl. Nitko više nije brinuo o taktici, samo se jurišalo i pucalo iz svih oružja. Fućak i Abass imali su fantastične šanse, a domaćini su tražili jedanaesterac nakon što je Leovac na rubu šesnaesterca srušio Drmića. Nakon komunikacije s VAR sobom, sudac Duje Strukan odlučio je kako penala nema.

Mreže su mirovale do 118. minute kada se pojavio neočekivani junak. Rus Mihail Merkulov ove sezone odigrao je tek tri utakmice, a mjesto na klupi dobio je samo jer je Solano ozlijeđen. Ušao je u igru u 96. minuti u svom četvrtom nastupu.

Osijek je bio u napadu, Hiroš je izgubio loptu, a Abass je odjurio u kontru. Lopta se odbijala po šesnaestercu gostiju, no onda ju je pokupio Merkulov, prošao pored trojice igrača Osijeka i katapultirao loptu u donji desni kut za 3-2 i prolazak Rijeke u finale Kupa. Bio mu je to prvi gol u karijeri.

Sve golove pogledajte OVDJE. Uživajte!

Bila je to eksplozija oduševljenja na Rujevici. Navijači su skakali na tribinama, skoro ih srušili, a cijela klupa ušla je na travnjak i skočila na neočekivanog ruskog junaka.

U 30 sezona Kupa Hrvatske niti jedan Rus nije zabio gol sve do ove sezone kada su zabili Serderov za Istru u osmini finala i sada Merkulov za Rijeka i ulazak u finale. Također, Merkulov je postigao prvi gol Rijeke u produžetku na domaćem terenu u povijesti Kupa.

Novi spektakl slijedi nam 26. svibnja. Finale se igra na Poljudu, a tamo će Riječane čekati Hajduk. Posljednji put su tamo finale igrali 2005. godine. Tada se igralo na dvije utakmice, a Rijeka se s ukupnih 3-1 okitila Rabuzinovim suncem.