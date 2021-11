HNS za igrače koji fizički napadnu gledatelja predviđa kaznu koja može biti novčana, zabrana igranja od tri do deset utakmica ili od tri mjeseca do čak godine dana, no pitanje je hoće li se primijeniti u ovom slučaju

Hajduk je zabio gol, Marko Livaja ga je proslavio na Rujevici, lopta je opet krenula s centra, a onda je s istočne tribine huligan mrtvo-hladno preskočio reklame, utrčao u teren i krenuo na igrače Hajduka Nikolu Katića i Stefana Simića. Nadrealne scene obilježile su nedjeljni Jadranski derbi Rijeke i Hajduka (2-3), a to nije bio jedini ispad. Jer torcidaši su bacili jednu baklju među domaće navijače, i tamo je došlo do koškanja jer se među njima nalazio jedan navijač Hajduka, red je uvodila interventna policija i tamo i na jugu, gdje su gostujući navijači bacali stolce. POGLEDAJTE VIDEO: Tučnjava u počasnoj loži Rujevice Na kraju utakmice drugi huligan napao je Hajdukova fizioterapeuta Darija Juričevića pa ga je obranio i u samoobrani nokautirao Hajdukov šef osiguranja Antonio Vuković, a pritom su u loži na zapadu sijevale šake i polijevali predsjednika Hajdukova nadzornog odbora Benjamina Perasovića. Dok disciplinski sudac Alan Klakočer razmišlja o sankcijama za oba kluba, prvenstveno za Rijeku, čija je zaštitarska služba napravila ozbiljne propuste u osiguravanju travnjaka, na društvenim mrežama pojavila se nova snimka incidenta s kraja prvog poluvremena. POGLEDAJTE SAŽETAK: Na njoj se vidi kako huligan prilazi Stefanu Simiću, nešto se raspravlja s njim i na koncu ga odguruje, kao i Nikolu Katića. S leđa dolazi Marko Livaja, hvata ga oko vrata i baca na pod. Video uletavanja huligana na travnjak možete pogledati OVDJE. Prvi zaštitar dolazi do huligana dobrih pola minute nakon što je ovaj upao na teren, a tek mu onda stiže i pojačanje i odvodi ga. HNS je u disciplinskom pravilniku, u članku 61. predvidio i kaznu za igrača koji "fizički napadne gledatelja prije, za vrijeme ili nakon utakmice". Kazna za takve prijestupnike, prema pravilniku, može biti novčana, zabrana igranja od tri do čak deset utakmica ili od tri mjeseca do čak godinu dana. Može li se u tu kategoriju svrstati i Livajina "intervencija" i, ako da, hoće li mu olakotna okolnost biti što je branio suigrače, prosudite sami. POGLEDAJTE SNIMKU IZ DRUGOG KUTA: