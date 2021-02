Prvo očisti liniju, zatim povlači hlače dolje, a majicu gore. Pa potom se obriše po nosu, stavi kosu iza lijevog uha, opet nos pa kosa iza desnog uha. Za njegov ritual potrebno mu je tridesetak sekundi, a za to vrijeme protivnici se trude da ne ispale na živce. Ako neće od toga, onda će od njegovih neuhvatljivih forhenda.

Rafaela Nadala ili obožavate ili vam je samo drag. A bitnu razliku u tome igra njegov ritual prije svakog servisa koji pomalo izludi nestrpljive navijače. Dobrih pola minute treba mu da odservira, navijači koji ga prate su već odavno naviknuli na to, ali jednoj navijačici na Australian Openu je to dosadilo pa je počela negodovati tijekom meča protiv Michaela Mmoha zbog čega je na kraju izbačena. Požurivala ga je i prigovarala, u jednom trenutku je pretjerala pa Rafi pokazala srednji prst, a on se nasmijao nakon što je shvatio da je to upućeno njemu.

Nakon meča je rekao da ne zna tko je ona i da ne želi znati, a smatra kako su votka i džin uzrok njezina ponašanja. Ubrzo se i navijačima javila australskim medijima.

- Ne, iskreno, nisam Nadalov fan. Mislim da je nevjerojatno dosadan sa svim tim ritualima prije servisa. Činjenica da su moje fotografije postale viralne, čak i u cijelom svetu, pokazuje kako su mečevi dosadni, jer zašto biste se fokusirali na jednog navijača? - zapitala se ova navijačica koja nije htjela otkriti svoj identitet.

Priznala je da je pogriješila jer je popila čašu šampanjca, ali i dalje joj nije jasno zašto su je zaštitari izbacili.

- Bili su grubi prema meni. Rekli su mi da moram ići, ali ja sam upitala 'Zašto?'. Ja sam gledateljica koja je platila kartu i koja je željela malo razgovora. U prethodnom meču sam neprestano navijala za Svitolinu jer mi je jedna od najdražih tenisačica. Također, volim tenis i svake godine iz Sidneyja dolazim u Melbourne na Australian Open. Imam karte za mečeve u petak i subotu, možda ću se morati kamuflirati i biti tiha tijekom meča.

No ni to joj neće pomoći, morat će se svađati s Nadalom ispred televizora jer su vlasti u Melbourneu proglasile lockdown za sljedećih pet dana. Tenis će se na Australian Openu i dalje igrati, ali tribine će biti prazne.