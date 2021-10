Mogu li YouTuberi promijeniti svijet sporta? Jesu li zvijezde društvenih mreža prijetnja ili pomoć sportu? Na ta su pitanja u zanimljivom panelu Neki Daniels Medije, koji je vješto vodio Marko Lasić (42), odgovarali specijalist, YouTuber i naši MMA borci.

- Najviše je to stvar forme, jer je riječ o videu i to kratkom. Zato je YouTube ostvario takav rast i uspjeh. U odnosu na prije 20 godina, danas je lakše nego ikad doći na pola metra bilo kome, nema informacije ni trenutka emocije do koje ne možemo doći u pet sekundi. Sportaši trebaju koristiti sve blagodati modernog vremena. Ili ćeš to raditi ili ćeš iskoristiti vrlo malo svog potencijala. Ako ne pokrivaš sve, gubiš, i financijski i sve ostalo, nema alternative nego biti prisutan digitalno - rekao je specijalist za digitalni marketing Marko Hrnjak.

Jedna od najvećih hrvatskih YouTube zvijezda je LayZ, koji objašnjava:

- YouTube mi je dao slobodu da mogu kreirati što god mi padne na pamet i plasirati svoj šou. Što ste prije mogli ostvariti samo preko televizije. Ovako publika određuje što je zabavno, a ne neki producent ili šef.

Ali mnogi sportaši ne snalaze se najbolje u tome, smatraju kako je njihova zadaća samo biti uspješan u sportu. Čak i preziru one koji se promoviraju po društvenim mrežama.

Sport može samo imati korist

- Nije usporediv sport nekad i danas. Nekad bismo nakon borbe dobili mali članak u kutu stranice novina, a danas borci uz blagodat digitala mogu jako puno. Evo, Tony Ferguson toliko je dobro radio na promociji kroz društvene mreže da su ljudi mislili da je nepobjediv. Tamo se snimao kako lomi cijevi i što sve ne, ali kad je došla borba, nije baš tako ispalo. Prije deset godina UFC je počeo raditi seminare za borce, gdje bi ih svake godine okupili i podučavali financijama i raznim stvarima, među ostalim imali su i media day. Tada su svima savjetovali da otvore profile na Twitteru, koji je tada bio nešto novo i popularno, i potrude se da dođu do što više fanova. I UFC je počeo preko interneta, kasnije su sklopili ugovore s velikim TV kućama. Na dnevnoj bazi borci su se navikli da imaju svoj tim koji se bavi promoviranjem borbe, ali svaki borac mora odraditi svoje osobne promocije, kako se igra s djecom u parku, kako mu je pukla arkada i slične osobne stvari. Sve to pomaže za gledanost - smatra naš bivši UFC borac Igor Pokrajac (42).

Udaljava li komercijalizacija sporta sportaše od svoje biti i približava šoubiznisu, zabavi?

- Jesus Castro, šef digitalne transformacije madridskog Reala, prepričao mi je kako su tek kad je on došao u klub shvatili da je najveća fan baza Reala Indonezija. I potom su uprihodili milijune eura prodajom dresova tamo, gdje ranije nisu uopće znali da imaju tržište. Nitko ne želi sport podrediti ovome. Vaso Bakočević sad je izgubio od YouTubera i to nije razina, to je cirkus koji nam neće donijeti dugoročnu dobrobit. Prije 30 godina postavljalo se pitanje je li prevelika komercijalizacija commercial break na NBA utakmicama. Ali to je donosilo novac, a sam sport je ostao sport, ti sportaši i dalje treniraju, odriču se, vrhunski su, i oni su baza da sve drugo ima smisla. I Formula 1 se promijenila drastično u zadnjih 15 godina. Mi u Europi smo malo tradicionalisti, ali neće sport patiti zbog komercijaliziranja, može imati samo koristi - tvrdi Hrnjak.

Više zarade kao treneri Youtuberima nego kao borci

Dražen Forgač (40) baš zahvaljujući YouTubeu pokrenuo je danas najjaču regionalnu organizaciju slobodne borbe.

- Mijenja se situacija, ali na bolje. Prije si iz takozvanih manjih sportova teško mogao doći u medije. FNC smo pokrenuli prije dvije godine i prva dva eventa organizirali u suradnji s 24sata i krenuli na YouTube kanalu 24sata. Na prvom smo imali 100.000 uređaja u jednom trenutku na kanalu jer Vaso Bakočević najpopularniji je balkanski borac, s 200.000 svojih pratitelja, i on donosi šou. Drugu smo godinu u polufinalu imali gledanost od 500.000 ljudi, što je za Balkan jako dobar rezultat. YouTube i društeve mreže pomogle su nam, sponzori su se počeli sami javljati, dok se prije uz MMA nitko nije htio vezati. Sad su shvatili da se to prati i to pretežno muška publika od 14 do 45 godina - ispričao je Forgač i dodao:

- Slažući borce za neki event moraš postići sinergiju između zanimljivih i kvalitetnih boraca. Primjerice, iz Dagestana bi valjda svako selo moglo dati prvaka svijeta, ali nama ti borci ništa ne znače jer ih nitko ne zna. Pa reperi, manekenke i zvijezde na YouTubeu prodaju u godinu dana tri puta više PPV-ova nego KSW, najjača europska organizacija! Imaju dvostruko bolju produkciju, šou, stave ljude koji imaju milijune pratitelja i gaze tržište. I onda borci iz KSW-a budu treneri tim Youtuberima i zarađuju više nego kao borci! U prvo se vrijeme stvarao otpor sportskih organizacija, ali to je pogrešno. Youtuberi imaju mlađu publiku, te, kako ih ja zovem, freak fightove, gledaju dječaci od 12 do 16 godina. I on će prateći to htjeti trenirati taj sport i doći će k nama u MMA klub.

Ponajveća hrvatska YouTube zvijezda među sportašima je Antonio Plazibat (27), koji ima 76.500 pratitelja na Instagramu, a videa na YouTubeu imaju mu desetke tisuća pregleda.

- Ja sam prije svega borac, pa sam odlučio malo snimati za YouTube. Zapravo, snimio sam jedan video pa se zakotrljalo i sad sam Youtuber. Ne možeš u individualnom sportu potpisati za Barcelonu pa će klub odraditi nešto umjesto tebe. Trebaš naći način da se proguraš, da ljude briga za tebe. Mogu ja imati najbolje udarce, ali ne znači to da ću biti uspješan niti da ću zaraditi. Sport je zabava, pogotovo borilački sport je čisti šoubiznis. U boksu su to rekli još 90-ih godina. I danas recimo Anthony Joshua, Connor McGregor, Rico Verhoeven... nisu najbolji borci na svijetu nego su projekt od početka. Dobri su, vrhunski borci, ali sigurno je bio netko bolji, tko bi ga pobijedio, ali taj je bio dosadan, na distanci, ili je bio neki Tajlanđanin... Treba imati granice, ali koliko prodaješ toliko vrijediš. Ne treba se ljutiti na Jakea Paula, on zaradi 80 do 100 milijuna dolara po borbi pa jel' onda budala ili je pametan? - poentirao je izazivač svjetskog prvaka po Gloryju.

I lošiji će borac, ako je popularniji, prije dobiti šansu

Upravo je Jake Paul (24), američki Youtuber sa 17,5 milijuna pratitelja, pokrenuo ekspanziju zvijezda društvenih mreža koji izazivaju borce. I sjajno zarađuju.

- Mogu ja sad kao bivši UFC borac izazvati na meč Layz-a? Ja ću žmirećki! - našalio se Pokrajac, ali YouTuber pravog imena Matija Lazarević (24) odgovorio je:

- Ne bih prihvatio, previše poštujem taj sport.

Voditelj Lasić pitao je Pokrajca bi li mijenjao svoju karijeru za jedan meč s Jakeom Paulom. Koji, dakako, nosi golemu zaradu.

- Ne bih. Ja sam drugoga kova, prije svih tih stvari sam počeo trenirati, ne možemo držati korak s digital erom. Ja nisam imao vremena snimati i pokazivati što treniram, što jedem, gdje sam, što sam...

A hoće li lošiji borac s većom bazom obožavatelja prije dobiti šansu za titulu nego bolji borac, koji se ne eksponira i nije toliko popularan?

- Prednost će imati poznatiji, onaj tko privuče više ljudi i novca, dobit će prije šansu za pojas. Iako nije nužno da veća zvijezda bude onaj tko se više eksponira, evo Fjodor nikad nije riječ rekao a zvijezda je. A McGregor nije prestao pričati pa je jednako tolika zvijezda. Ali tko radi cirkus, sigurno će prije dobiti šansu. Publika bira - tvrdi Plazibat.

UFC je najjača svjetska organizacija slobodne borbe pa svejedno, i njihovi borci po zaradu idu u ring Youtuberima.

U UFC-u 90 posto boraca ne zarađuje

- Neki borci ne donose zaradu UFC-u, a stotine ih čekaju da potpišu za UFC, iako znaju da neće puno zaraditi. Ali se nadaju da će baš oni biti kao McGregor i zaraditi. UFC igra na to jer neki zarade ogroman novac, a 90 posto boraca skoro ništa. U Americi ne možeš s tim novcem preživjeti dva mjeseca, a imaš dvije borbe godišnje. U boksu te promotor gura i traži protivnike, a u UFC-u ne možeš se osloboditi ugovora dok ga oni ne raskinu. Dok se ne promijeni princip tih ugovora, UFC je siguran. To će trajati još dugo - rekao je Forgač pa otkrio:

- Pitanje je želim li revanš Vase Bakočevića i Croate. Vasu je publika zgazila na društvenim mrežama. On nije profesionalni borac, tu je jasna razlika između sporta i šoua.

Ni jedan sportaš, uvjeren je Antonio Plazibat, nije ušao u borilački sport zbog zarade.

- Ovime se bavi onaj tko nije normalan! Jer dobivaš šake u glavu svaki dan pa to stvarno moraš voljeti. Youtuber može to gledati kao izvor zarade, ali tko želi graditi profesionalnu MMA karijeru, mora to voljeti. Kad je krenula era McGregora, ja sam samo gledao što se događa... On je vrhunski borac, ali treba se posvetiti se toj izgradnji imidža. Koliko prodaješ, toliko si plaćen, nebitno koliko si dobar borac. Moraš se sam prodati i reklamirati.

Iz kuta zvijezde društvenih mreža, LayZ je uvjeren kako su Youtuberi pomogli sportu.

Jake Paul podigao je svijest

- Oni podižu pažnju na taj sport. I manje se zna da Youtuberi nisu ušli u mečeve zbog zarade nego su se 'roastali' u pjesmama, pa su se prepucavali, pa je došla ideja "Ajmo u ring". Odmah je došla neka drama i to prolazi. A Jake Paul je dobro napravio i to što je nakon borbe s Tyronom Woodleyem podigao svijest kako većina boraca zapravo malo zarađuje i dao je dio svoje zarade drugim borcima. Otvorio je ljudima oči. Boks i MMA imaju tvrđu publiku, koja se protivi takvim ekshibicijama. A Jake je pametni glupan, pravi se da je glup pa ga prate i oni koji navijaju za njega i oni koji jedva čekaju da ga netko prebije. Kao i McGregor. Pa i kad dobije batina, ode doma pun k'o brod. A Habib je dobio dobar dio svoje publike stekao baš od onih koji mrze McGregora.

Kako se uopće zarađuje od YouTubea?

- Ja još nisam monetizirao kanal. Nije mi bitno zaraditi od YouTubea nego da se promoviram, podižem sliku sebe, kao neki marketing. Samo snimam što radim i to objavim, izgleda da je ljudima zanimljivo. Ludilo, ne moram se mučiti! Može se dobro zaraditi, ali to su sponzorstva, reklamiranje dezodoransa, žvaka... Ne znam ni kako ni što plaćaju - rekao je Plazibat, a LayZ je pojasnio:

- Krenulo je to i kod nas, što više klijenata shvati da im se isplati staviti oglas prije nekog videa. U Americi se trgaju za takve oglase, ovdje još razmišljaju, ali pomiče se. Prije je YouTube plaćao po količini pregleda, sad plaća po trajanju. U Splitu postoji YouTuber koji popravlja automobile i njegov video traje po 20-30 minuta i ljudi ga pogledaju do kraja jer paralelno rade isto na svom autu. A u 20-30 minuta stane više videa. Također, ako mene gleda netko iz Švicarske, njemu iskaču švicarski oglasi, što su dobre pare. No, da se vratimo na sport, ljude uvijek privlači drama, promijenio se samo način prijenosa informacija.

Razmišlja li naš FNC o ponekoj borbi Youtubera na svojim eventima?

Forgač: Prvo gledam broj pregleda borca

- Razmišljamo o projektu izvan FNC-a, gdje bismo organizirali neke borbe Youtubera. Kad mi se borci nude, ja kao vlasnik promocije prvo pogledam broj pregleda koji imaju na YouTubeu i Instagramu. Jer sve su to slični borci, imaju 5, 6 do 10 borbi, sličan skor i onda biraš tko je popularniji, zanimljiv zbog nečega - odgovorio je Forgač.

A bi li Plazibat radije izabrao borbu za Gloryjev pojas ili onu protiv Jakea Paula?

- Financijski bi bilo bolje boriti se s Paulom, ali ja bih meč za titulu jer sam sportaš, to volim. Ma možeš doći do vrha i ako se ne promoviraš po raznim kanalima, ako samo pobjeđuješ, ne moraš znati ni riječ engleskog jezika ni imati profile na mrežama i zaradit ćeš. Ali to je teži put. A ja kad uzmem Gloryjev pojas, držat ću ga dugo i to će mi donijeti para.

Igor Pokrajac dotaknuo se i podcijenjenog Stipe Miočića.

- Ja ne odobravam neke stvari, ali brojke su sve, najvažnije su, pa i u sportu. UFC je imao taj problem kad je krenuo: da bi došli do većeg broja publike, htjeli su maknuti s boraca stigme razbijača i pokazati ih kao obiteljske ljude, stavljali su snimke s posla..., i počeo im je padati PPV. Pa je Sonnen prvi krenuo s trash talkom. Najviše je u svemu tome izgubio Miočić, koji nije zanimljiv nikome, ima najmanje brojke, a najveći je teškaš - kaže Igor.

Zahvaljujući društvenim mrežama, promijenila se i slika o sportašima.

- Malo je otišlo u krivo, ali sad imamo više informacija o sportašima. Prije su sportaši bili državni projekti, zataškavali su se problemi jer oni su naši idoli... Sad u nekoliko sekundi saznaš tko je udario čovjeka na ulici, napio se u kafiću... I ljudi znaju da top borbi imaju novca pa ih mogu i tužiti kako zarade - priča Forgač.

Borci se kompromitiraju jer moraju

Treba li sport biti zabrinut zbog navale takvih, kako ih zovu, borbi frikova?

- Naš slavni trener Žižanović rekao je da se ni jedan sport ne mora brinuti dok ima kvalitetu, ne treba se bojati drugog dolazećeg sporta, da će izgubiti popularnost - rekao je Pokrajac.

Forgač tvrdi da se lakšim pojavljivanjem na društvenim mrežama promijenila slika da su borci neki razbijači niske inteligencije nego su normalni dečki koji žele postići nešto u životu i trude se i naporno rade. A za fenomen tolike gledanosti poslužio se izjavom šefa UFC-a:

- Dana White objasnio je da kad biste stavili osam terena da se na svakom igra nogomet, košarka, rukomet... i tamo u kutu se neka dvojica potuku, svi će gledati te koji se tuku. Zato Youtuberi ulaze u borilačke sportove, a ne neke druge sportove, da se nadmeću u vještinama s loptom ili slično. I pametno biraju jer MMA borce izazivaju na boksačke mečeve jer MMA je tehnički drugačiji i može više stradati.

A kompromitiraju li borci koji to prihvaćaju sebe i svoj sport?

- Da, svakako kompromitiraju svoj status, svoju ostavštinu. To je tuga našeg sporta jer ne možeš zaraditi dovoljno da se ne moraš kompromitirati. Kod nas stanu na vrata kao izbacivači, a u Americi uđu u ring Jakeu Paulu. Da, Vaso je kompromitirao svoj sportski status i meni kao promotoru sad ga je teško promovirati kao ozbiljnog borca - zaključio je Forgač.