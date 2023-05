Policija i HNS izdali su upute za navijače ususret finalu Kupa

Hrvatski nogometni savez (HNS) je u suradnji s Policijskom upravom primorsko-goranskom pripremio informacije i upute za navijače Hajduka i Šibenika uoči finala Kupa koji će se odigrati u srijedu od 19 sati na stadionu Rujevica. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 16 sati, a gledatelji se pozivaju da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle očekivane gužve u prometu i parkiranju, kao i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za navijače Hajduka glavni prihvatni punkt je Kikovica-Soboli na autocesti A6 gdje bi trebali doći do 15 sati kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona. Navijači Hajduka koji dolaze organizirano vlakom iz Splita bit će prepraćeni u zonu stadiona u organizaciji policije. Navijači Šibenika bit će u organizaciji policije i HNS-a pravovremeno prepraćeni u zonu stadiona.

Svim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punktova predviđenih za prihvat, budući da će policijski službenici bez stajanja osiguravati preprate navijača od izlaza s autoceste do stadiona. Na dan utakmice uspostavit će se i blokada prometa od 12.00 do 00.00 sati u nerazvrstanoj cesti uz stadion od kružnog raskrižja Rujevica do čvora Hosti za sva vozila osim interventnih vozila i vozila s propusnicom. Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona osim ako nemaju parking propusnicu koja je izdana od strane organizatora.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Također, iz HNS-a su zamolili navijače da se pridržavaju odredbi vezanih na Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano na neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike. Policija će sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima vršiti video i foto snimanje uže zone i samog prostora stadiona.