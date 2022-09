Policija je privela huligana koji je u Plitvicama pucao iz zolje...

Baklje, kovanice, topovski udari i plastične boce, nerijetka su sredstva kojima se navijači, ili bolje rečeno huligani, služe kako bi iskazali nezadovoljstvo ili prekinuli utakmicu. No, ispaljivanje rakete iz zolje?!

Nevjerojatna snimka s utakmice u Plitvicama koja kruži društvenim mrežama šokirala je sve. Navijač je iz zolje ispalio, kako se čini, vatrometnu raketu prema terenu i umalo pogodio klupu s igračima?! Društvo oko njega sve je popratilo - smijehom.

Radi se o utakmici Prve županijske lige Ličko-senjske između NK Plitvice i NK Sokolac iz Brinja odigranoj u nedjelju koja je završila pobjedom gostiju 4-1. Autentičnost snimke potvrdio nam je Vladimir Romić, tajnik županijskoga nogometnog saveza.

U ličko-senjskoj policiji potvrdili su nam da provode izvide na temelju snimke koja je objavljena, a u međuvremenu su pronašli počinitelja.

Iz PU ličko-senjske su potvrdili kako su priveli mladića sa snimke sa zoljom. Trenutno se nalazi u policijskoj postaji na krim obradi. Prijeti mu kaznena prijava za dovođenje u opasnost života i imovine, no detalji će biti poznati nakon obrade.

Upitali smo za autentičnost snimke i komentar predsjednika NK Plitvice Milana Jakovljevića.

- Ma nije, nije to, to je nešto drugo. To je prije bilo, mislim. To je neka stara snimka - rekao nam je, djelujući iznenađeno.

Nije ni htio osuditi incident, tvrdeći da se to nije niti dogodilo, no policija je vrlo brzo pronašla počinitelja.

