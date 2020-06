Policija pronašla vandala koji je išarao Jakoliševu kuću i prijetio

Obitelj nogometaša Hajduka nije prijavila prijetnju policiji pa će 23-godišnjaka teretiti samo za oštećenje tuđe stvari i štetu od oko 1000 kuna zbog gnjusnog natpisa na fasadi

<p>U noći na utorak prošli tjedan na fasadu obiteljske kuće Jakoliševih u šibenskom naselju Crnica ispisali su vulgaran i morbidan grafit s prijetnjom smrću nogometašu Hajduka <strong>Marinu Jakolišu</strong> (23), a policija je u ponedjeljak priopćila kako je pronašla počinitelja.</p><p>Radi se o 23-godišnjaku koji je, kako policija pojašnjava, ispisao grafit zbog nezadovoljstva nogometnom igrom sina oštećenog 55-godišnjaka, a šteta je procijenjena na oko 1000 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Išarali kuću Marina Jakoliša</strong></p><p>U policiji kažu kako će podnijeti prijavu zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a ne prijetnje iako su na fasadi ispisane prijeteće poruke, prenosi <a href="https://www.sibenik.in/crna-kronika/nije-bio-zadovoljan-igrom-nogometasa-hajduka-pa-uzeo-sprej-prona-en-vandal-koji-je-na-kuci-u-crnici-ispisao-morbidan-grafit/124224.html" target="_blank">Šibenik.in</a>. Naime, Jakoliševi nisu prijavili prijetnju.</p><p>- Hoće li se prijetnja okarakterizirati kao kazneno djelo ovisi o osobi kojoj se prijeti, odnosno kako ta osoba doživljava prijetnju i je li prijetnja kod nje izazvala osjećaj straha. U ovom slučaju nije te zato nije podnijeta kaznena prijava za prijetnju - rekla je glasnogovornica šibenske policije <strong>Marica Kosor</strong>.</p><p>Roditelji donedavnoga mladoga hrvatskog reprezentativca bili su potreseni nemilim događajem.</p><p>- Možete misliti kako se osjećamo, tužno, razočarano, nikome ne bi bilo ugodno da se to njemu dogodi i da se prijeti njegovoj djeci. Nismo željeli izlaziti s pričom u javnost, nadali smo se da će sve ostati na prijavi policiji, no kad je već izašla fotografija na portalima, odlučili smo kazati nekoliko riječi - rekla nam je gospođa Ivančica Jakoliš i dodala:</p><p>- Suprug i ja smo oboje profesori, radimo na odgoju djece i ne možemo vjerovati da se ovakve stvari događaju zbog toga što naš sin igra nogomet. Nama je to neshvatljivo i neprihvatljivo, pogotovo što Marin igra za hrvatski klub, a ne za neki klub u inozemstvu... Nadam se da se ovakve stvari neće ponavljati ni nama ni nikome drugome.</p><p>- Meni je žao što se ovo dogodilo jer mislim da za to nema razloga. Šteta nije velika, ja sam to već prekrio, ali... Mislim da se to dogodilo negdje oko ponoć, ponoć i pol, čuo sam neki prasak stakla. Kad sam ujutro izašao, vidio sam dvije boce na balkonu i ulici. Napravili su i rupu na fasadi. Nema razloga za ovo, i ja i žena smo profesori, uvijek smo bili susretljivi - rekao je Marinov otac Dražan.</p><p>Hajduk je odmah osudio kukavički čin, a savjetnik uprave Mario Stanić bio je nešto decidiraniji.</p><p>- To je ružna gesta, nema to veze s vrijednostima kluba koje mi zastupamo. Ja bi se usudio reći da je to izolirani slučaj pokušaja prostitucija vrijednosti kluba koje mi zastupamo i za koje se zalažemo. Žao mi je prije svega igrača i roditelja, suosjećam s njima, kao klub stojimo iza njih, a nadam se da su oni koji su to napravili uvidjeli koliko to nema smisla. Žao mi je što dobivaju toliki medijski prostor, žao mi je klinaca i roditelja klinaca koji su to napravili - rekao je i dodao:</p><p>- Mi ćemo učiniti sve da zaštitimo Marina koji je divan dječak i ja čestitam njihovim roditeljima na tome. Angažman i odgoj nije upitan. Izvedba? I ja sam promašivao i svašta mi se govorili, i bio sam osporavan. To je preslika društva u kome živimo a ja to smatram izoliranom slučajem koji nema mjesta u Hajduku i vrijednostima koje zastupamo.</p>