Poljaci častili na sedmercima, Zagreb još više: Nismo zaslužili izgubiti tolikom razlikom...

Sve isto k'o i lani, reklo bi se. Zagreb je 50 minuta parirao u Kielcu, ali nizom grešaka u završnici potonuo u uvjerljiv poraz (23-30) na otvaranju Lige prvaka. Šteta, jer bila je dobra prilika protiv Poljaka, koji su bili bez prvog šutera Sićka i iskusnog pojačanja Maquede, što su bili puno veći problemi za Talanta Dujshebaeva nego oni Zagrebovi, koji je bio bez novopridošlog Radojkovića. Pa se dogodi da Talant ne digne s klupe sina Alexa u drugom poluvremenu, a Kielce dokrajči Zagreb s desnim krilom Morytom na vanjskom. Nekako poznato...

Na sve, igrači Kielca promašili su pet sedmeraca do 40. minute, što je i razlog da je Zagreb, unatoč čašćenjima, bio u egalu. Pa probrani Sandro Meštrić na golu, Igor Karačić povuče golovima...

- Odigrali smo dobru utakmicu,50 minuta, a na kraju to ispada uvjerljiv poraz. Smatram da stanje nije bilo takvo, međutim iskustvo Kielcea je presudilo, iskoristili su naše greške i to je bio ključ. Teško je očekivati da od početka krenemo jako dobro obzirom da smo dosta toga zamijenili u našem sastavu, međutim, ponavljam, šteta je da smo na kraju izgubili tako velikom razlikom jer to, s obzirom na prikazano, nismo zaslužili. Svakako moramo skupiti glave i pripremiti se za susret protiv prošlogodišnjih finalista Lige prvaka Aalborga. Glavni cilj će biti da smo cijeli susret na pravoj razini - rekao je trener Andrija Nikolić.

Matej Mandić obranio je osam udaraca, ispod svog prosjeka, ali nije na golu bio razlog poraza.

- Zaslužena pobjeda Kielcea, bili su bolja momčad od nas. Napravili smo previše pogrešaka. U prvom dijelu smo se uspjeli vratiti, ali u drugom dijelu nismo, dojam je da smo se sami pobijedili. Sličan ishod kao prošle godine, na nama je sad da ispravimo greške i pripremimo se za domaću utakmicu protiv Aalborga idući tjedan. Prošle godine smo pokazali što možemo kod kuće i nadam se da će tome tako biti i idućeg tjedna pred, nadam se također, što više naših navijača.

U srijedu u Arenu dolazi Aalborg (18:45), koji je prošle sezone iz Arene odnio bod. Danci su krenuli s 38-31 protiv Nantesa, a u Zagrebovoj skupini Pick Szeged je zaskočio Magdeburg s 31-29 uz šest golova Marija Šoštarića.