Poljaci o Sopiću: 'On je hrvatski John Travolta. Kada poludi, bit će duplo luđi od Nenada Bjelice'

Nakon sedam mjeseci pauze, Željko Sopić (50) opet se vraća u akciju. Hrvatski trener u ponedjeljak je potpisao za poljskog prvoligaša Widzew Lodz, a tamo ga je doveo bivši sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius koji odnedavno tu funkciju obnaša u Poljskoj.

Sopiću je posljednji posao bio onaj na klupi Rijeke. Uzeo je vremena i vagao ponude, za to vrijeme punio baterije i na kraju odlučio prihvatiti ponudu 13. kluba poljskog prvenstva. Tamošnji mediji raspisali su se o živopisnom Hrvatu i njegovom osebujnom stilu. Pa su se tako prisjetili raznih izjava i metoda koje je koristio dok je bio u HNL-u.

- Hrvatski John Travolta, ljubitelj noćnih treninga. Upoznajte novog trenera Widzewa - piše u naslovu teksta na portalu Weszlo.

- Željko Sopić, novi trener Widzewa, nije normalan. I pod tim ne mislimo da su u Lodz doveli potpunog luđaka, nego lika koji je toliko neobičan da ga čak prije njegovih prvih tjedana na poslu možemo postaviti visoko u rang najživopisnijih trenera u povijesti Ekstraklase. Ovaj Hrvat jedan dan može čitati djela hrvatskih pjesnika, komponirati pjesme i pisati ljubavne romane, a drugi dan napraviti ono što je radio kao igrač - uhvatiti kolegu za vrat i prijetiti mu da će ga zadaviti ako ‘ne počne raditi kao pas‘.

Sopić je poznat po strogoj disciplini i čvrstom gardu, ali i sarkastičnim komentarima kojima je zabavljao hrvatsku javnost. Sada će i poljsku. Usporedili su ga s Nenadom Bjelicom koji je vodio Lech Poznan.

- Nikad ne znate koga ćete s njim dobiti - osjetljivog Sopića ili tvrdog Sopića. Jedno je sigurno, kad poludi, bit će duplo luđi od Bjelice. Novi trener Widzewa ima običaj narediti igračima da treniraju po noći. U Hrvatskoj je rekao da je to njegovo pravo i da ga ne zanima što o tome misle novinari. Općenito je Sopićev trademark potpuni nedostatak brige za javno mnijenje. Kad su mu u Hrvatskoj prigovorili da je arogantan, na to se nasmijao i komentare o sebi pokazao svojoj punici, koja rado ulazi u rasprave s hejterima svog zeta. Zbog svog stila dobio je holivudski nadimak. Hrvatski John Travolta. Sopić se na to samo smije. Ne može negirati da mu taj nadimak pristaje. Ako ćemo vjerovati Hrvatima, Sopić jamči dobar, moćan akcijski film i, što je najvažnije, pozitivan učinak na terenu. Sopić je jednom rekao: ‘Znam da igrači misle da sam lud, ali ja znam što radim'.

Sopićevu trenersku karijeru definitivno je obilježilo vrijeme u Gorici koju je uspio ostaviti u HNL-u, a potom se prošle sezone s Rijekom borio za dvostruku krunu. Ipak, na kraju je ostao kratak u oba natjecanja. Otišao je na početku sezone, a sada će pokušati ostaviti trag u Poljskoj.