Poljud opet gori! Dinamo stiže u goste sa deset bodova više...

Dinamo je već na plus deset, odvojio se na vrhu, ali Split i Dalmacija uvijek “gore” kad Zagrepčani stižu na Poljud. Tako će biti i ovoga puta, očekuje se 25.000 gledatelja. To je bio i ostao najveći praznih hrvatskog klupskog nogometa, najveća utakmica i na Poljudu će sigurno biti “vatreno”.

Zoran Vuliću ovo će biti već 21. derbi protiv Dinama kao treneru, 200. utakmica na klupi u HNL-u.

Nenad Bjelica je s druge strane vodio samo jedan derbi, onaj u finalu Kupa u Vinkovcima, prije četiri mjeseca kad je za pobjedu zabio Gavranović.

Momčadski gledano, kvaliteta je na strani hrvatskog prvaka, ali puno veće trenersko iskustvo u derbijima ima “brk” Zorana Vulića.

- Zoran mi je bio trener kad je bio pomoćnik Bariću u reprezentaciji. Imam visoko mišljenje o Zoranu. Vrlo korektan čovjek, a njegovi rezultati prije s Hajdukom i sad s Hajdukom govore o njemu koliko je dobar trener - nahvalio je svojeg kolegu prije puta u Split Nenad Bjelica.

Ima Bjelica prije derbija problema s ozljedama. Do posljednjeg bi trenutka mogao “vagati” s kim će na lijevi bok i s kim će na desno krilo. Upitni su Marin Leovac i Izet Hajrović. Bjelica se, kaže, uvijek raduje dolasku na Poljud.

- Nisam puno igrao na Poljudu, ali tamo sam debitirao za seniorsku momčad Osijeka. Imao sam samo 18 godina, igrali smo u Kupu i izgubili u toj utakmici - prisjetio se “modri” strateg.

Zoran Vulić stabilizirao je momčad nakon dolaska na klupu, ima tri pobjede u tri utakmice.

- Dinamo ima 25 kvalitetnih igrača, bez obzira na to u kojem sastavu igra. Teško ih je i pročitati do kraja jer tek je protiv Fenerbahčea igrala njihova momčad koja je u optimalnoj formi. Poznajemo ih dobro, a vidjet ćemo hoćemo li ih uspjeti do kraja pročitati - rekao je trener Hajduka i nastavio:

- Neću reći da je Dinamo favorit jer nitko nije favorit na Poljudu, ali može se reći i da im je ovo prva prvenstvena utakmica u kojoj nisu domaćini. Imali smo samo dva dana treninga uoči utakmice. No to je derbi i bit ćemo jako motivirani.

Derbi će suditi Ivan Bebek, bit će mu to 12. sraz Dinama i Hajduka koji će voditi, ali Vulić se nije dao navući na raspravu o sucu, samo se nasmijao. Ali je zato dao svoje mišljenje o VAR-u. Uskoro bi videotehnologija trebala doći i u HNL.

- Zavarit ćemo ga - nasmijao se Vulić, koji je dobro raspoložen nakon nekoliko pobjeda.