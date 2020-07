Pomislio sam: Thiago, ubit ću te

Rebić - Jović bio je sjajan tandem frankfurtskog Eintrachta još do prije dvije godine. Sada je Jović na sebe navukao puste kritike u Realu, a Rebić niže pohvale u Milanu. Na tom putu posebno ističe Niku Kovača

<p>Ključno razdoblje za <strong>Antu Rebića</strong> (26) bilo je ono u frankfurtskom Eintrachtu, gdje je bio od 2016. do 2019. Ondje je odigrao 100 utakmica, zabio 25 golova, 12 puta asistirao. Potom ga je Eintracht poslao na posudbu u Milan, a u početku se činilo kao da se Imoćanin ondje nije najbolje snašao, no u nastavku sezone, nakon zimske pauze Rebić je zabio već 11 golova u 16 utakmica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Rebić 'papučar'</strong></p><p>Ako Antu pitate tko je zaslužan za njegov uspjeh u Eintrachtu, jasno će reći -<strong> Niko Kovač.</strong></p><p>- Niko je bio i moj izbornik u U-21 reprezentaciji. U mojem debiju protiv Švedske zabio sam u prvoj minuti. Od tog trenutka on i ja imamo sjajnu povezanost - hvali Rebić sunarodnjaka koji ga je klubu grada na rijeci Majni vodio od 2016. - 2018.</p><p>- Kada osjetim poštovanje od nekoga, to isto poštovanje pružim toj osobi ili čak i veće. Kada mi netko pokaže da me ne cijeni, odnosim se na isti način prema njemu. Između Nike i mene je uvijek bilo poštovanje i otvorenost. Objašnjavao mi je što sam učinio dobro, slušao sam ga i onda napredovao. To je činilo razliku - rekao je Rebić.</p><h2>'Ubit ću te'</h2><p>S Eintrachtom je Rebić osvojio Kup 2018. i to protiv njemačkog rekordera.</p><p>- Igrali smo na berlinskom Olimpijskom stadionu protiv Bayerna, a večer prije utakmice smo i mi i oni ondje trenirali. Prvo oni, onda mi. Kada smo dolazili na trening, susreli smo se s njima i čuo sam <strong>Thiaga </strong>kako je mom suigraču <strong>Boatengu </strong>rekao: "Teren je savršen, sutra nećete dotaknuti loptu". Pomislio sam si: "Možda neću pobijediti, ali ću te ubiti". Na kraju smo pobijedili 3-1, a ja sam zabio dva gola - prisjetio se hrvatski reprezentativac.</p>