Poms o odlascima najboljih igrača: Otišli su u bolju ligu, ali ionako smo imali previše igrača

Ispadanje iz Europe, velika kriza i odlazak Nenada Bjelice. Jako puno padova pa potom veliki uspon pod trenerskom palicom Renea Pomsa koji je vratio klub na treće mjesto i u borbu za Europu. Rezime je to jesenskog dijela sezone NK Osijeka kojeg u subotu od 15 sat očekuje dvoboj protiv pretposljednje Rijeke u 18. kolu HNL-a.

Klub je ostao bez dvojice najboljih igrača, Laszla Kleinheislera i Diona Drene Belje. Takvu kvalitetu teško je nadoknaditi pa je pitanje kakav Osijek ćemo gledati u nastavku sezone.

Hoće li se igrački kadar moći nositi s planovima i jesu li odlasci oslabili momčad, glasilo je pitanje za trenera Renea Pomsa.

- Momčad je spremna za nastavak sezone, imali smo dobre pripreme. Nekoliko igrača nam fali. Neki su imali bolje ponude, otišli su u bolju ligu. S nekima mi nismo bili zadovoljni, a i imali smo prevelik kadar. Cijela momčad je fokusirana, imamo veliku motivaciju i energiju. Igrači su spremni, vidio sam to na pripremama u Umagu. Fokus je veliki na prvenstvenim utakmicama.

Foto: NK Osijek

Kakvo je stanje s Josipom Špoljarićem?

- Nije trenirao dugo na toj razini, na svakom je treningu, igrao je prvi put nakon dugo vremena 90 minuta. Osjeća bolove u mišićima, ali bit će okej. Mijo Caktaš je dobio udarac u zadnjoj utakmici, bilo je jako bolno i nateklo mu je. Poplavila mu je noga, ali trenira, u dobroj formi i bit će spreman za utakmicu.

Rijeka ima novog trenera, otežava li vam to pripreme za utakmicu?

- Imaju kvalitetne igrače, stigli su Marin i Dilaver, imaju novog trenera koji je jako dobar, ima iskustva. Bio je uspješan i zna kako pripremiti momčad. Poštujemo ih, ali mi smo Osijek. Imamo odličnu momčad i ne bojimo se. Ako budemo na svojoj maksimalnoj razini, siguran sam da ćemo imati pozitivan rezultat.

Zimska stanka bila je dugačka, dva mjeseca i tjedan dana prošlo je od posljednje utakmice. Jesu li dovoljne po dvije utakmice za svakog igrača na pripremama za uigrati momčad?

- Prvi put u svom životu smo imali tako duge pripreme. Mislim da svi imaju isti problem. Nije to toliki problem jer igrali smo međusobne utakmice, posljednje četiri utakmice svaki igrač je igrao 90 minuta. Momčad je spremna još od prvog dijela sezone, klubovi znaju što je nama glavna ideja igre, kako igramo. Svaki klub sutra kreće s iste razine. Vidjet ćemo sutra je li duga stanka bila problem ili ne. No, ja sam optimističan i mislim da će to biti dobro jer smo odradili sjajne pripreme.

Hoćete li napasti od prve minute?

- Teško je planirati, treba vidjeti kakvo će vrijeme biti, sve to utječe na utakmicu. Znam kako će otprilike igrati, imamo i mi svoju ideju. Bitan faktor će biti i vremenski uvjeti. Tko se bolje adaptira, njemu će biti lakše.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rene Poms je prije dva dana potpisao ugovor do ljeta 2024. godine.

- Potpisao sam novi ugovor. Ponosan sam što sam trener Osijeka. Imamo puno mladih igrača, zanimljivo je trenirati s njima. Bit će to izazov za mene, sretan sam i ponosan, ali ovo je samo ugovor. Imamo zadatke, posao koji moramo obaviti. Pun sam ambicija bio i prije ugovora. Ništa se nije promijenilo, davat ću sve od sebe i dalje. Nije se promijenilo puno stvari, ali ovo je dobar znak da drugi znaju da ćemo biti zajedno u budućnosti i da zajedno radimo u istom smjeru. Lijepo je to za navijače i klub.

Društvo na presici pravio mu je i Kristijan Lovrić, najveći dužnik u momčadi Osijeka i čovjek od kojeg se najviše očekuje u nastavku sezone. Prije godinu dana došao je za dva milijuna eura, no imao je probleme s ozljedama, a zbog ozljede trbušnog zida morao je propustiti većinu dijela jesenske sezone.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Hoćete li vi biti okidač za dobre rezultate?

- Odradili smo vrhunske pripreme i sve što je bilo zacrtano. Dat ću sve od sebe da uspijem zamijeniti Kleinheislera, znamo koliko nam je donio. Naravno da u našoj ekipi ima rezervi koje možemo iskoristiti. Nije problem da ja preuzmem tu ulogu. Više ćemo kao ekipa raditi i tako tražiti dobar rezultat - rekao je Lovrić.

Je li se čuo s Jakirovićem?

- Čuli smo se dok smo bili na pripremama, ja ga jako cijenim i jedan je od ljudi koji je meni uvelike pomogao u Gorici da se pronađem i tu dođem. Ja sam igrač Osijeka i dat ću sve od sebe da mu zagorčam tu borbu. Želim pobijediti, nema prijateljstva i poznanstva na terenu. Možemo biti dobri prije utakmice, ali na terenu se borim za svoj klub i želim da pobijedi.

Možete li napraviti dobar rezultat?

- Poslije ovakvih priprema koje smo odradili, većina igrača odradila je svaki trening. Među nama vlada sjajna atmosfera i samo to moramo prenijeti na teren. Igramo jedan za drugog, borimo se do kraja. Nadam se da ćemo to pokazati i protiv Rijeke. Ne treba tražiti izlike, moramo izaći na teren s pravim gardom i da smo mi NK Osijek.

