Poms: Stalno odlaze igrači? Ha, ne gledam one koji nedostaju. Ovo je novo vrijeme za Osijek

Osijek ove zime nije doveo nikoga, a prodao je trojicu ponajboljih igrača: Diona Drenu Belju (Augsburg), Laszla Kleinheislera (Panathinaikos) i Ivicu Ivušića (Pafos) za 5,5 milijuna eura. Otišli su i Antonio Mance i Karlo Bartolec bez odštete, a na posudbama su Amer Hiroš, Kristian Fućak, Slavko Bralić i Vinko Petković.

Momčad Renea Pomsa (47) nakon remija s Rijekom (1-1) u snježnim uvjetima ponovno je domaćin, ovaj put Gorici u nedjelju od 15 sati. Austrijanac je zadovoljan jer su odlasci rasteretili svlačionicu i napunili blagajnu, a planira sve više šanse davati mlađim igračima u borbi za vrh HNL-a. Hajduk trenutačno bježi sedam bodova, Slaven je četiri iza.

Gorica se bori za ostanak, uzela je bod na Maksimiru.

- Kad pogledamo što je Gorica napravila u Zagrebu protiv Dinama, pokazuje da ima kvalitetu i energiju, novog trenera, dosta novih igrača. Rekao sam igračima da nije važno igrate li protiv prvoga ili posljednjega, morate biti na vrhunskom nivou da pobijedite. Ništa novo nije drugačije ovaj put. Očekujem jaku Goricu, moramo biti vrhunski da pobijedimo.

Kakvo je stanje s momčadi?

- Svi su zdravi i spremni. Momčad je u dobrom raspoloženju. Nije bilo lako zbog vremena i terena. Imali smo dva treninga u Bijelom Brdu na umjetnoj travi. Nije najbolje, ali pripremamo se kako smo htjeli. Imamo važan trening i nakon toga odlučit ćemo se za postavu. Uvijek je to tako. Nema ozlijeđenih. Svi su spremni. Kiki (Lovrić) je dobio udarac, malu ozljedu, ali to nije problematično. Svi žele igrati, imam ambicioznu momčad i to je dobro za mene kao trenera.

Koliko je teško poslagati momčad kad stalno odlaze igrači?

- Momčad sad izgleda drugačije nego posljednjih tjedana i mjeseci, ali to je nogomet. Ne događa mi se to prvi put. Za neke je odlučio klub, za neke igrači i to moramo poštovati. Ne gledam one koji nedostaju, nego koga imam. Imamo dobru momčad i dobre igrače, dobru atmosferu, jako talentirane mlade igrače. Puno im vjerujem. Naravno, treba im vremena i klub će im ga dati. Važno je da svi budu strpljivi da igrači sazru za budućnost. Oni mogu biti jako važni za Osijek, usrećivat će navijače. Optimisti smo, sad je novo vrijeme za klub i moramo dati šansu novima, izgrađivati momčad za budućnost. Naravno, želimo biti i uspješni. Imamo i iskusne igrače poput Jugovića, Škorića i Leovca koji pomažu mlađima. Tako možemo stvoriti jaku momčad za budućnost.

U kakvom je stanju Škorić?

- Na dobrom je putu. Imamo luksuzan problem sa središnjim braničem, sretan sam zbog toga jer je sezona duga. Imamo puno važnih utakmica do kraja sezone i trebat ćemo ih sve.

Hoće li Ognjen Bakić i Nikola Janjić dobivati više prilike?

- Sigurno hoće. Jako su talentirani. Jako mu vjerujem. Janjić je pokazao da može igrati u prvoj postavi. Sad imamo usku postavu, kad na kraju sezone napravimo presjek, svi će imati minutažu i šansu i iskoristiti ih. Teško je za mlađe igrače koji ne dobivaju minutažu koju očekuju, ali mogu biti temeljni igrači u budućnosti.

Kakve promjene očekivati? Vraćaju se Leovac i Čeberko.

- Sretan sam što su se vratili, jako su važni, igrali su puno nakon što sam preuzeo momčad. Bili su praktički dio prvih 11. Vidjet ću sutra, važan je zadnji trening da dobijem savršenu sliku. Spremni su, sviđaju mi se kao igrači i ljudi, kao i svi u momčadi. Važni su, vidjet ćemo jesu li za prvih 11 ili ne. Ali općenito za srednji rok i budućnost, bit će jako važni za Osijek.

Malenica: Pripremao sam se kao da ću braniti svaku

Marko Malenica (28) dugo je vremena bio u sjeni Ivice Ivušića koji je napustio Osijek nakon četiri i pol godine. Sad je opet broj 1.

- Naravno da sam spreman, treniram svaki dan. Dobro se osjećam. Nisam imao ozljeda u zadnje vrijeme, hvala Bogu, i jedva čekam utakmicu u nedjelju - rekao je Malenica.

Koliko je bilo teško biti pričuva?

- Pripremam se za svaku utakmicu kao da ću braniti. Čekao sam šansu, mogu obećati da ću dati maksimum na svakom treningu i utakmici - rekao je Marko i dodao:

- Na treninzima izgledamo jako dobro, protiv Rijeke je to tako izgledalo većinu utakmice jako dobro. Vjerujem u našu pobjedu u nedjelju.

Koliko golmanima smetaju ovakvi hladniji uvjeti?

- Nisu idealni uvjeti za branjenje, ali prilagodimo se najbolje što možemo i odradimo svoje. To nam je posao - zaključio je Marko Malenica.

