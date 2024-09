Pep Guardiola otkrio: Uopće ne koristim društvene mreže. Imam samo mobitel za poruke

Pep Guardiola jedan je od najboljih nogometnih trenera svih vremena i slobodno možemo reći začetnik jedne nogometne filozofije (tiki-taka, presing u tri sekunde). Međutim, koliko god moderne bile njegove nogometne ideje, Španjolac je potvrdio da je "starog kova" i da ne koristi društvene mreže u svom životu.

Dalić o Gvardiolu: 'Pepa hvale, a mene su kritizirali kad sam Joška stavio na lijevi bek'

- Ne volim mailove, ne volim WhatsApp. Nisam ni u kakvoj grupi na njemu, pa tako niti u nekoj s mojim igračima jer nemam profil na toj platformi. Što će mi to? Nemam TikTok, Twitter, Instagram... ništa. Samo jedan mobitel s porukama i to je to. Kada želim pogledati društvene mreže, odem na profile svojih kćeri, one mi to dopuste - rekao je za Sky Sports.

Trenersku karijeru započeo je 2007. u drugoj momčadi Barcelone, a 2008. preuzima seniorsku momčad "blaugrane". U četiri sezone je osvojio tri La Lige i dvije Lige prvaka (između ostalog), a 2013. je preuzeo Bayern nakon godinu dana pauze od nogometa. Osvojio je tri Bundeslige, Svjetsko klupsko prvenstvo itd., a potom 2016. preuzeo Manchester City. S "građanima" već godinama vlada Premier ligom, osvojio je šest titula, Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo, europski Superkup, četiri liga kupa itd. U svakom slučaju, radi se o ponajboljem, ako ne i najboljem treneru svih vremena.