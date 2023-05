Ponosna majka Kata bila je Dalićeva najveća navijačica: 'Gledala je utakmice i plakala'

Kata Dalić, majka izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, preminula je u Livnu u 91. godini života.

Prije nekoliko dana izašla je iz bolnice. Stanje joj se pogoršalo, no htjela je posljednje trenutke svoga života provesti u svome domu, u krugu svojih najmilijih. Zlatko Dalić je posljednjih desetak dana provodio u Livnu uz svoju majku pa je zbog toga i propustio okupljanje izbornika reprezentacija u Dohi. Umjesto njega je išao Ivica Olić.

Prošle je godine u svibnju preminuo Ivan Dalić, otac Zlatka, a nepunih godinu dana kasnije preminula je i Kata. Ivan i Kata Dalić odgojili su Zlatka u skromnoj radničkoj obitelji, a djetinjstvo je obilježilo njegov život.

- Stalno je zvao i pitao kako sam. Strašno sam zadovoljna, Zlatko se puno brinuo, o nama više nego o poslu. Tako se rodio i tako je odgojen - komentirala je majka Kata Zlatka Dalića za Dnevnik.hr prije nekoliko godina.

Dalić je još kao učenik u srednjoj školi preselio u Split kako bi igrao za Hajduk. Njegova majka nije bila sretna s time.

- Nikad ga nisam voljela gledati. Bojala sam se da ga netko ne udari. Bilo mi ga je žao. Zlatko je bio fino dijete, najviše mi je bilo žao što je kod kuće fino jeo i bio poslušan, a bio je slab.

Ne bi ga zvali za vrijeme natjecanja

Obitelj Dalić nije ometala Zlatka za vrijeme velikih natjecanja. On je samo jednom nazvao brata Mirana i pitao kako je njihova majka.

- Nemam običaj zvati ga dok je na natjecanjima. Tad mu treba mir, a on je takav čovjek da se uvijek 100 posto da u ono što radi. Tako je bilo i ovaj put. Samo me jednom nazvao dok je bio tamo da bi pitao za našu majku Katu, koja je bolesna. Upitao je za zdravlje svih nas te se vratio svome poslu. Takav je on. Kad radi nešto, onda to napravi kako treba - rekao nam je Miran Dalić jednom prilikom i dodao kako je Kata bila najveći Zlatkov navijač.

- Ona je sve utakmice odgledala. Uh, koliko je tu suza bilo. Plakala je svako malo, ali to su emocije. Tko može ostati imun na takvu igru naših?! Uz majku smo uvijek ja i sestra Mladenka, svi smo plakali. Ja sam samo slušao kad će biti urlika, najčešće mog sina, tad sam znao da vodimo. Poslije volim pogledati komentare i analize, ali ne mogu odgledati utakmice naše Hrvatske. No ipak je najvjerniji Zlatkov navijač bio pokojni otac Ivan. Kad je Hrvatska igrala, nitko nije smio ni zucnuti, muha se mogla čuti. Jako je bio ponosan na Zlatka i obožavao je gledati utakmice, pogotovo kad smo pobjeđivali. Tad mu je srce bilo ogromno, nije skidao osmijeh s lica - rekao je Miran, koji je s mlađim bratom trenirao nogomet.

