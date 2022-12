Ponoviti Ćirine 'vatrene': Uefa je davno ukinula tu utakmicu, a Fifa broncu oduzela Jugoslaviji

Ne postoji veća pozornica od Svjetskog nogometnog prvenstva. To je natjecanje u kojem cijela nacija diše kao jedan, od nogometaša se rađaju junaci, a i tragičari. Nažalost, mnogi ostanu i slomljenog srca, a neki ispišu lijepa sjećanja i trenutke koje će pamtiti cijeli svoj život i naraštaji nakon njih...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naravno, finale SP-a uvijek je u središtu pažnje. To je glavni spektakl turnira u kojem su igrale 32 reprezentacije i koje toliko ljudi prati, ali u cijeloj toj priči zaboravljena ostane utakmica za brončanu medalju između dvije reprezentacije koje su izgubile u polufinalima.

Svjetska bronca veliko je postignuće. Mnoge legendarne nogometne generacije nisu uspjele osvojiti broncu, iz tog je razloga još veća stvar što hrvatska nogometna reprezentacija u subotu ima priliku osvojiti treće mjesto i otići iz Katra s novom medaljom na mundijalima.

Dapače, može se reći da je nogometna kultura u Hrvatskoj izgrađena upravo oko brončane medalje koju su 'vatreni' osvojili na SP-u u Francuskoj 1998. Hrvatska je tada prvi put nastupila na Mundijalu, pokazali smo se svijetu kao iznimno talentirana nogometna nacija, a ta je bronca služila kao uzor budućim naraštajima nogometaša. Ta je bronca služila kao dokaz da Hrvatska može biti jak igrač u svijetu nogometa. Do Rusije svi su sanjali da se ponovi čudesna priča iz Francuske, eto, uspjeli smo i bolje!

Svjetska bronca nije od velikog značaja samo Hrvatskoj. Jednom je Brazilu, najuspješnijoj reprezentaciji u povijesti SP-a, bronca bila prva osvojena medalja na SP-u davne 1938.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Zanimljivo je da na prvom Mundijalu 1930. nije postojala utakmica za treće mjesto. Jugoslavija i SAD izgubili su od Urugvaja i Argentine u polufinalima, a obje su reprezentacije dobile brončane medalje u službenoj ceremoniji. Fifa je, međutim, nakon odbora 1986. proglasila SAD trećeplasiranim na temelju bolje gol-razlike od Jugoslavije, a Amerikancima ta bronca ostaje najveći uspjeh u povijesti.

Utakmicu za treće mjesto često znaju igrati reprezentacije koje su došle na turnir bez statusa favorita. One momčadi na koje nitko nije računao ozbiljno, a nakon turnira svi pamte njihovu legendarnu priču. Tako će biti i s ovom Hrvatskom, ali pogotovo Marokom koji je u Katru postao prva afrička reprezentacija u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Foto: BERNADETT SZABO

U jednoj od zanimljivijih utakmici za broncu na SP-u 2002. godine igrala je Južna Koreja protiv Turske koja je pobijedila s rezultatom od 3-2. Hakan Sukur tada je dao gol nakon samo 10,8 sekundi, rekord na SP-u. İlhan Mansız dao je iduća dva gola za Tursku, kojoj ta bronca ostaje najbolji rezultat u nogometnoj povijesti, isto kao što je četvrto mjesto Južnoj Koreji.

Utakmica s više rizika i golova

Interesantan je podatak da u utakmicama za brončanu medalju padne puno više golova nego u finalima. Možda je razlog zato što su u toj utakmici reprezentacije rasterećene od pritiska koji dolazi porazom, koji ipak boli puno manje nego u finalu, pa čak i u polufinalu... Tako je u 20 utakmica za broncu na SP-ima palo 77 golova, što je u prosjeku 3,85 gola po utakmici.

Usporedbe radi, od prvog Mundijala 1930. finale se igralo 21 puta, a u njima su pala 62 gola, što je u prosjeku 2,95 po utakmici. Dakle, osjetna je razlika.

U novijoj povijesti jedna od najboljih utakmica za treće mjesto bilo je na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Urugvaj je izgubio 3-2 u polufinalu protiv Nizozemske, dok je Španjolska zahvaljujući Puyolu s 1-0 izbacila Njemačku.

Foto: Bernd Weissbrod/DPA

Obje su reprezentacije igrale odličan nogomet, nisu imale pritisak i svi nogometni zaljubljenici mogli su uživati u lijepoj utakmici po jakom pljusku. Strijelci za Njemačku bili su Müller, Jansen i Khedira, dok su za Urugvaj zabili Cavani i Forlan, koji je skoro šokirao Nijemce na samom kraju utakmice, odlično je pucao iz slobodnog udarca, ali je pogodio prečku.

Portugal, Belgija i Poljska samo su neke reprezentacije kojima je bronca najveći uspjeh na SP-u. Neke su došle blizu, pa ostale praznih ruku, kao recimo Bugarska 1994. kada je izgubila od Švedske. U toj je utakmici postavljen rekord za najveću posjećenost u utakmici za treće mjesto s čak 91 500 gledatelja na Rose Bowl stadionu. Na istom je stadionu odigrano i finale SP-a 1994., prvi i jedini put u povijesti.

I dok je utakmica za broncu tradicija SP-a, Uefa je od iste odustala još 1980. nakon utakmice između Čehoslovačke i Italije. Broncu je osvojila Čehoslovačka nakon što su pobijedili Talijane 9-8 nakon penala.

'Vatreni' za nogometnu povijest

Hrvatska u subotu može postati tek šesta reprezentacija u povijesti koja ima dvije ili više bronci na Mundijalu. U tom su društvu za sada Njemačka, koja je čak četiri puta bila brončana, pa Poljska (1972. i 1982.), Francuska (1958. i 1986.), Švedska (1950. i 1994.) i Brazil (1938. i 1978).

"Vatreni" su, dobro znamo, brončani bili 1998. kada su bili bolji od Nizozemske. Prosinečki je zabio za 1-0 u 14. minuti, a Šuker je vratio Hrvatsku u vodstvo nakon što je Zenden izjednačio.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Sada smo nadomak novoj bronci. Bila bi nam to druga medalja u dva uzastopna svjetska prvenstva, što nije nimalo mala stvar...

- Bit će neizvjesna utakmica, Maroko je najveće iznenađenje SP-a, reprezentacija koja se od ljeta složila, vratila tri, četiri vrhunska igrača, dobila nacionalni naboj, zajedništvo, jedinstvo i kompaktnost, uz podršku navijača sjajno gura. Zaslužuju sav respekt, imaju svoj stil, defenzivni blok i izlaze iz toga - rekao je izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić.

Jasno je, atmosfera u svlačionici nakon izgubljenog polufinala protiv Argentine bila je prilično tužna. Ipak, reprezentacija ne smije zaboraviti da bi mnoge nacije sanjale o utakmici za broncu, veliko je to postignuće, a s time se slaže i izbornik.

- Tužna je bila atmosfera, što je i normalno. Mlađi su došli do nečega što nisu očekivali da će se dogoditi tako brzo i na takav način. Izgubiš u polufinalu, san ti se ne ostvari, ali rekao sam dečkima da dignu glavu gore, moraju biti ponosni! Dali su maksimum i ovo je za njih velika stvar što uopće igramo za treće mjesto. Ne smijemo potonuti i pasti, trebat će nam snage.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nije lako, tko izgubi u polufinalu ima velikih problema da se vrati i bude spreman za utakmicu za treće mjesto. To je najteža i najgora utakmica. Ali moraju biti svjesni da se imaju za što boriti. Dečki, igramo za treće mjesto na svijetu, pa to je fantastično! Da mi je netko to rekao prije SP-a, potpisali bismo to. Kad pogledate koje su reprezentacije kući, a Hrvatska ostaje do kraja turnira, to je fantastično. Moraju biti ponosni, i ja sam ponosan na njih. Moramo biti realni u ovoj priči i shvatiti da smo napravili fantastičnu stvar, iznad svih očekivanja - zaključio je Dalić.

S potpunim pravom Dalić je rekao da je utakmica za treće mjesto najgora utakmica. Tko izgubi, kući odlazi s "drvenom medaljom" i dva uzastopna poraza iako je iza njih sjajan turnir i veliko postignuće. Tko pobijedi, osvojio je tu broncu. Zato dečki, kako kaže Dalić, glavu gore, moramo shvatiti da je Hrvatska napravila fantastičnu stvar i da imamo razloga biti ponosni na reprezentaciju - osvojili oni na kraju broncu ili ne.

Najčitaniji članci