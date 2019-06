Ponudio 10.000 kuna za bolje sjedalo pa ga brutalno odbili...

Quaterback Carolina Panthersa Cam Newton (30) pauzu od naporne sezone iskoristio je kako bi se malo odmorio. Dio odmora proveo je u Parizu pa se zrakoplovom zaputio prema SAD-u.

Newton nije na vrijeme rezervirao karte pa nije imao baš nekog izbora. Aviokompanija mu je dala loša mjesta, a Newton je ipak navikao na luksuz.

Pronjuškao je quarterback Carolina Panthersa malo po avionu pa pronašao jedno mjesto koje mu se svidjelo, ali bio je tu jedan mali problem. Na njemu je već sjedio putnik, a Newton mu je pripremio nemoralnu ponudu. Posegnula je NFL zvijezda za novčanikom i suputniku ponudila čak 1.500 dolara, odnosno 10.000 kuna za njegovo mjesto.

Na njegovu žalost, ovaj ga je hladno odbio, a šokirani Newton pokunjeno se vratio na svoje mjesto.

So this happened... @CameronNewton offered a man $1500 cash for extra leg room on a 10hr flight and the man said “No??” #GiveFranceTheNFL pic.twitter.com/xQohV9Ngef