Popio tri rakije, bio u gaćama, viđen s djevojkom u tri ujutro...

Frane Matošić, za one mlađe generacije, jedan je od najvećih, ako ne i najveći igrač u povijesti Hajduka. Legendarni Frane u nogometnom vijeku odigrao je najviše utakmica u Hajdukovu dresu, čak 739, i zabio 729 golova. Od toga 149 prvenstvenih i prvi je strijelac u povijesti kluba. No nije Frane bio samo veliki igrač, u splitskom klubu bio je i trener i službenik kluba i navijač.

- Posvetio sam cijeli život Hajduku, sve moje misli bile su o Hajduku i svim mojim nadama, toliko sam volio Hajduk. Uvijek sam bio sretan kada je Hajduk nešto osvojio i tužan kad bismo izgubili. Hajduk je bio i ostao dio mene. Kao službenik kluba, nikad nisam dopustio ništa da uništi hajdukovu reputaciju. Nisam tolerirao da mladi igrači budu lijeni, zaboravljajući stvarnu vrijednost nošenja Hajdukova dresa. Na terenu su morali dati maksimum, igrajući srcem bez obzira na rezultat. Uvijek sam tražio od svojih igrača da se bore za svaku loptu, poštujući protivnike - rekao je Frane Matošić, koji je preminuo 2007. u 89. godini.

No, Frane je iza sebe ostavio niz rezultata, rekorda, a ostavio je, neka vide današnji treneri, i popis kako se u njegovo vrijeme, dok je bio trener, kažnjavao prekršaj discipline. Tako je Ivo Bego kažnjen s 1000 dinara zbog nedolaska na treninge 21., 22., 23., 26. i 27. kolovoza 1957., a Miroslav Brkljača zbog neozbiljnog ponašanja na treningu 13. kolovoza.

Foto: Arhiva

Nikola Radović kažnjen je 11. kolovoza jer je, pazite sad ovo, na dan utakmice bio na kupalištu Bačvice, stajao do 13 sati u gaćicama, iako je znao da je zabranjeno. Dva dana poslije bio je u noćnom lokalu do dva sata iza ponoći. Nije to sve, Radović je 23. kolovoza u Omišu, piše pedantni Matošić, sa nekom ženskom i zbog toga je zakasnio na trening. Na treningu je vrijeđao Stanu Krstulovića i fizički ga je napao.

Bez kazne nije prošao ni Sulejman Rebac, koji je 11. kolovoza bio na nekom piru i popio tri rakijice pred utakmicu protiv BSK-a. Dan poslije bio je pijan u noćnom lokalu do 2:30 iza ponoći, a 18. kolovoza zbog vrućine nije htio igrati u Titogradu, današnjoj Podgorici. No, Matošić je u zagradi napisao da je 'vrućina' izmišljen razlog, pravi je - neuredan život! Naravno, Rebac je grijeh ponovio pa je 29. kolovoza opet viđen s djevojkom u 3 sata iza ponoći u Beogradu.

Pedantno je Matošić nabrojao sve grijehe, dokumentirao na A4 papir, podvukao liniju i donio klubu 11.900 dinara samo za kolovoz. Tako je to nekad bilo,