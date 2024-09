Popularna nogometašica ljutita: 'Dečko i ja igramo za isti klub, a on zarađuje čak 100 puta više!'

Nogometašica Alisha Lehmann (25) ovog je ljeta napravila transfer iz engleskog prvoligaša Aston Ville u talijanski Juventus, baš kao i njezin dečko Douglas Luiz (26) za kojeg je 'stara dama' izdvojila čak 50 milijuna eura, ali i poslala dva igrača na Otok.

Prema pisanju talijanskih novina La Repubblica, Lehmann je isti transfer napravila za slabašnu odštetu od 60.000 eura, zbog čega je razočarana i frustrirana.

- Često nakon treninga Douglasu komentiram kako to nije pošteno. Nas dvoje radimo isti posao, ali on zarađuje nekoliko stotina tisuća puta više nego što ja! To je nešto što utječe na mene kao ženu - rekla je švicarska reprezentativka.

Foto: Giorgia Bassoli/IPA Sport / ipa-

Foto: Giorgia Bassoli/IPA Sport / ipa-

Lehmann i Luiz jedan su od najpoznatijih ljubavnih parova u nogometu, a Alisha je nakon transfera u Juventus rekla kako živi svoj san i kako je jako sretna što je mogla zajedno s dečkom otiću u novi klub. Švicarka vjeruje kako će trebati još puno vremena prije nego što će nogometašice zarađivati svote koje su usporedive s nogometašima.

Švicarsku nogometašicu na Instagramu prati više od 16 milijuna ljudi, a svoj marketinški potencijal iskoristila je i postala prva ženska sportašica koju je potpisao poznati brend energetskog pića influencera Logana Paula i KSI-ja.

Foto: Giorgia Bassoli/IPA Sport / ipa-

S Luizom je 'prohodala' 2021. godine, ali su prekinuli u studenom 2022. Ove su godine obnovili svoju vezu i tvrde kako su sretniji nego ikad prije.

Foto: Instagram

Alisha je u dvije utakmice za Juventus zabila gol, dok se Luiz još uvijek uhodava u novu momčad. U prve tri utakmice Serie A ulazio je s klupe, dok je u remiju (0-0) protiv Empolija igrao do 67. minute.