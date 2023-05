Porno zvijezda golim tijelom spasila kultni talijanski klub

Igrači kultnog talijanskog kluba Vicenze nisu bili dobili plaće više od četiri mjeseca. Štrajkali su, nisu otišli na utakmicu kupa i slijedili su teški dani za klub... Trener Nicola Zanini priznao je da je zvao stanodavce nekih igrača kako bi odgodio plaćanje najamnina.

- Molio sam ih da budu strpljivi, jer igrači moraju plaćati oko 1500 eura mjesečno.

Kao i kod brojnih talijanskih klubova, i Vicenzu su udarili financijski problemi. Love nije bilo ni na vidiku, a te 2018. trebalo se skupiti oko 30 tisuća eura kako bi se namirile osnovne potrebe. Klub je dao obećanje da će novac nabaviti, ali igrači i administrativno osoblje odbili su ponudu milostinje.

I sud je u konačnici proglasio bankrot te klub isključio iz svih natjecanja. Činilo se da će kolektiv star preko sto godina pasti na najniže grane, no onda se ukazala porno zvijezda Amandha Fox koja je klub vratila u život.

- Moji fanovi su rekli da je Vicenza proglasila bankrot - jako je tužno što se to događa u godini u kojom smo obilježili 40 godina od srebra u Seriji A. Često dolazim u Vicenzu, jako je volim, grad i klub, sve ovdje. Zato sam htjela pomoći, htjela sam znati da mogu biti s divnim navijačima Vicenze, kojima je stalo do sudbine momčadi - rekla je Amandha za The Sun.

Amandha je odlučila dati klubu 10% prihoda od prodaje erotskih kalendara. Svaki takav kalendar koštao je 7,6 eura. Doslovno je od fotografija svojeg golog tijela namirila potrebe kluba.

Ne zna se koliko je točno novca unijela u klub, no zajedno s financijskim sredstvima novog vlasnika Stefana Rossa Vicenza se "probudila iz mrtvih."

Vicenza je jedan od najstarijih klubova u Italiji. Mlađi je od najstarije Genoe samo devet godina. Ima i jedan trofej, 1997. osvojila je talijanski kup.

