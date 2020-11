Me\u0111utim, za medije je ipak malo promijenila pri\u010du...

- To je bila njegova ideja. Nisam ga uvjeravala ni\u0161ta. On je samo odlu\u010dio do\u0107i na OnlyFans - rekla je Sierra za radijsku emisiju\u00a0The Kyle i Jackie O Show.

Sierra je dobila na popularnosti nakon sudjelovanja u reality showu Love Island pro\u0161le godine, a dodatno nakon \u0161to je s biv\u0161im de\u010dkom Lukeom Erwinom stigla na OnlyFans. Me\u0111utim, prekinuli su, a novu vezu s tenisa\u010dem potvrdila je prije nekoliko dana iako je u po\u010detku bila skepti\u010dna.

- Pomislila sam: \"Oh, sporta\u0161. Nisam zainteresirana\". No neko smo se vrijeme dopisivali, ali sve sam dr\u017eala dalje od javnosti.\u00a0

Daleko od teniske javnosti i dalje je Tomic koji je zadnji turnir odigrao po\u010detkom o\u017eujka i nije se vra\u0107ao nakon \u0161to je sezona nastavljena. No, njegova djevojka ka\u017ee da su pripreme u jeku...

- Trenira svaki dan i vratit \u0107e se turnirima sljede\u0107e godine.

Ako tako ka\u017ee Vanessa...

Pornozvijezda o fotografiji s Tomićem: To je bila njegova ideja, baš je htio na OnlyFans...

Novu vezu s tenisačem potvrdila je prije nekoliko dana iako je u početku bila skeptična. "Pomislila sam: "Oh, sportaš. Nisam zainteresirana". No neko smo se vrijeme dopisivali", rekla je Vanessa Sierra

<p><strong>Bernard Tomić</strong> (28) opet je na naslovnicama. Ali ne, naravno, zbog dobrih teniskih rezultata, ovaj je put u pitanju njegova nova ljubavna veza s<strong> Vanessom Sierrom</strong> (26), zvijezdom stranice za odrasle OnlyFans.</p><p>Na istoj je u nedjelju debitirao i Tomić zajedno sa svojom novom djevojkom koja je uz fotografiju napisala...</p><p>- Ups, uvjerila sam Tomića da učini nešto loše. Pogledajte ostatak na mojoj stranici. Oprosti, mama...</p><p>Međutim, za medije je ipak malo promijenila priču...</p><p>- To je bila njegova ideja. Nisam ga uvjeravala ništa. On je samo odlučio doći na OnlyFans - rekla je Sierra za radijsku emisiju The Kyle i Jackie O Show.</p><p>Sierra je dobila na popularnosti nakon sudjelovanja u reality showu Love Island prošle godine, a dodatno nakon što je s bivšim dečkom Lukeom Erwinom stigla na OnlyFans. Međutim, prekinuli su, a novu vezu s tenisačem potvrdila je prije nekoliko dana iako je u početku bila skeptična.</p><p>- Pomislila sam: "Oh, sportaš. Nisam zainteresirana". No neko smo se vrijeme dopisivali, ali sve sam držala dalje od javnosti. </p><p>Daleko od teniske javnosti i dalje je Tomic koji je zadnji turnir odigrao početkom ožujka i nije se vraćao nakon što je sezona nastavljena. No, njegova djevojka kaže da su pripreme u jeku...</p><p>- Trenira svaki dan i vratit će se turnirima sljedeće godine.</p><p>Ako tako kaže Vanessa...</p>