Portugal ostavio Slovence bez šansi za polufinale Eura! Norvežani do prvih bodova

Rukometaši Portugala svladali su reprezentaciju Slovenije s 33-30 (18-17) u utakmici 2. kola skupine II Europskog prvenstva, koja je u petak odigrana u Hamburgu.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, koje je završilo golom prednosti za Portugal, u nastavku dvoboja Slovenija nijednom nije uspjela doći do prednosti. Presudnim se pokazalo razdoblje od 41. do 45. minute, kad su Portugalci serijom 4-0 došli do najvećih pet pogodaka prednosti (28-23).

Foto: Claus Bergmann/DPA

Slovenija je u sljedećih osam minuta uspjela svesti zaostatak na samo jedan gol (28-29). Portugal je serijom 3-0 poveo 32-28 i lako održao prednost do konačnih 33-30.

Martim Costa je za pobjednike postigao 11 pogodaka, a pet puta je mrežu zatresao Leonel Fernandes. Borut Mačkovšek je sa sedam golova bio najbolji slovenski strijelac, dok je Nejc Cehte postigao pet pogodaka.

Foto: Cathrin Mueller/REUTERS

Portugal je došao do četiri boda i izjednačio se s Danskom i Švedskom, koje će večeras (20.30 sati) odmjeriti snage, a time je i ostao u igri za polufinale. Za Sloveniju, koja je ostala na dva boda, poraz gotovo da znači oproštaj od borbe za jedno od prva dva mjesta koja vode u borbu za odličja.

Foto: Claus Bergmann/DPA

Rukometaši Norveške stigli su prvih bodova u drugom krugu Europskog prvenstva koje se igra u Njemačkoj, oni su u susretu 2. kola skupine II u Hamburgu svladali Nizozemsku sa 35-32 (16-18).

Magnus Gullerud je sa sedam golova bio najefikasniji u sastavu Norveške koja je ovom pobjedom zadržala izglede za prolazak u polufinale, dok Rutger ten Velde postigao osam pogodaka za Nizozemsku koja je ostala na dnu skupine bez bodova.