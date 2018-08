Portugalci na Hvaru: Navijači Benfice pretukli navijače Porta

Dvojicu Portugalaca pretukli su na hvarskoj šetnici njihovi sunarodnjaci isprovocirani dresovima Porta. U početku su mislili da ih grupica od 5-6 mladića želi opljačkati, no ubrzo su shvatili da su to navijači najvećeg rivala - Benfice.

Batina je dobio i treći u grupi, inače navijač Sportinga, no kako nije imao klupska obilježja nije bio pošteđen.

Um grupo de adeptos do FC Porto foi brutalmente agredido por cidadãos portugueses, na Croácia, por se passearem com camisolas do clube que amam. Ser do FC Porto e demonstrá-lo é, pelos vistos, um ato de coragem. Mesmo perante a barbárie, a resistência é o caminho. Não passarão pic.twitter.com/jwrQnlx2Ka