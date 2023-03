Posebna utakmica za Dalića: Protiv Turske se izjednačio s Ćirom po broju utakmica!

Zlatko Dalić stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 17. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Zlatko Dalić postao je najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiju, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru.

Dalić kao učitelj Ćiro

Najuspješniji je hrvatski izbornik, a postat će i najdugovječniji. Nedavno je potpisao novi ugovor s HNS-om do 2026. godine, što znači kako će s vječne ljestvice skinuti svog učitelja legendarnog Ćiru Blaževića. A večeras se s njim izjednačio u još jednoj rubrici i upisao se u povijest hrvatske reprezentacije. Vatreni igraju protiv Turske u drugom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a Dalić je po 72. put poveo reprezentaciju s klupe čime se izjednačio s Ćirom. Posljednja utakmica bio mu je remi sa Škotskom 2000. godine.

Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA

Što se tiče dana provedenih kao izbornik, trenutačno su još ispred njega Slaven Bilić (54) koji je na klupi bio od 25. srpnja 2006. godine sve do 30. lipnja 2012., odnosno 2167 dana, dok je na prvom mjestu pokojni 'trener svih trenera' Miroslav Ćiro Blažević. On je 'vatrene' preuzeo 1. ožujka 1994. godine i na klupi bio 2437 dana, odnosno sve do 1. studenog 2000. godine. Zlatko Dalić s današnjim danom broji 1998 dana na klupi 'vatrenih', a ako ostane do kraja ugovora, ne samo da će srušiti svog mentora, već će i postaviti rekord kojeg će teško itko više stići.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dalić je preuzeo Vatrene u teškom trenutku u listopadu 2017. godine, a od tada je ostvario niz impresivnih rezultata. Pritom se ističu drugo i treće mjesto na svjetskim prvenstvima u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine, no Dalić je s Hrvatskom izborio i završni turnir Lige nacija koji će ove godine biti održan u Nizozemskoj, kao i osminu finala Eura 2020. Tri puta je izborio završne turnire, a u dva puna kvalifikacijska ciklusa pod njegovom vodstvom, Hrvatska se na završnice plasirala kao prvoplasirana momčad u skupini.

Ako ostane na klupi do kraja ugovora, odnosno završi ga nakon Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, postat će peti izbornik na svijetu koji je od samostalnosti Hrvatske sudjelovao na tri SP-a u nizu. Napravili su to još Carlos Quieroz s Iranom (2014., 2018., 2022.), Oscar Tabarez s Urugvajem (2010., 2014., 2018.), Didier Deschamps s Francuskom (2014., 2018., 2022.) te Joachim Löw s Njemačkom (2010., 2014., 2018.). Uz Dalića će biti i Southgate kojemu bi to moglo biti treće SP s Engleskom (2018., 2022.).

