Nakon reprezentativne stanke i kratke pauze, opet na programu je Liga prvaka, a već večeras čekaju nas prave poslastice u petom kolu. Neki klubovi već su osigurali osminu finala, neki priliku za to imaju već večeras, a neki se bore za posljednju slamku spasa.

Na programu je osam utakmica, a otvorit će ga u skupini E Dinamo Kijev i Bayern München od 18.45. Kijevljani su i dalje u igri za osminu finala, ali za takvo nešto bi se trebalo ipak čudo dogoditi. Ipak, puno realnija opcija je treće mjesto i Europska liga, no za to će im trebati pobjeda protiv Bayerna.

Da su okolnosti drugačije, bilo bi pitanje s kolikom razlikom će Bavarci protutnjati Kijevom, no Julian Nagelsmann večeras neće računati na čak deset igrača. Kimmich, Cuisance, Musiala, Gnabry i Choupo-Moting ne žele se cijepiti pa su završili u karanteni, Josip Stanišić i Süle su pozitivni na korona virus, Upamecana nema zbog žutih kartona, a Coman i Tillman su ozlijeđeni.

Bayern je osigurao osminu finala, već večeras bi i s bodom mogao do prvog mjesta, no Nagelsmanna puno više brinu sljedeće utakmice. Čak petorica igrača ne žele se cijepiti, a ako u budućnosti budu u kontaktu sa zaraženom osobom, oni će morati u karantenu, baš kao i ovaj put. To je razljutilo čelnike Bayerna koji su odlučili kako neće isplaćivati plaće necijepljenim igračima dok su u karanteni.

Kako god, Bayern je i tako osakaćen veliki favorit u večerašnjem susretu. Koeficijent na goste iz Münchena je 1.30, a na pobjedu domaćina 8. Prijenos je na Areni Sport 9.

U isto vrijeme će se u španjolskom gradiću Villarrealu susresti tamošnji domaćin i Manchester United u skupini F.

Obje momčadi imaju po sedam bodova, i jedni i drugi bi pobjedom osigurali osminu finala i zato ova utakmica ima ogroman ulog. No, iza Uniteda je jako turbulentno razdoblje. Zbog katastrofalnih igara, smijenjen je Ole Gunnar Solskjaer, a danas će susret voditi Michael Carrick. Klub bi u sljedećim danima trebao imenovati i nasljednika norveškog trenera.

Manchester je u posljednjih pet utakmica pobijedio tek jednom, triput izgubio i jednom remizirao. U Ligi prvaka United ima dvije pobjede, poraz i remi, a u prvoj utakmici protiv Španjolaca pobjedu je donio neuništivi Cristiano Ronaldo golom u 95. minuti. I ne samo to. Da njega nema, 'crveni vragovi' imali bi tek dva boda. Osigurao je i pobjedu i bod protiv Atalante. Naravno, i večeras će dosta toga ovisiti o njemu.

Carrick večeras neće računati na Pogbu, Varanea i Greenwooda, dok su Cavani i Shaw upitni. Kod sastava Unaija Emeryja upitni su Paco Alcacer, Asenjo, Capoue, Danjuma i Moreno. Carrick nikada nije vodio United, a večeras će biti pod teškim pritiskom. Ako se ne plasiraju u osminu finala, bit će to pravi debakl.

Prijenos je na Areni Sport 7.

U istoj skupini Young Boys u Bernu dočekuje Atalantu. Talijani imaju pet bodova, sva tri boda dovela bi ih jako blizu proljeća u Europi, a Švicarci bi se s pobjedom vratili u igru. U prvom susretu momčad Marija Pašalića slavila je s 1-0.

Gasperini ne može računati na Gosensa, Lovata i Hateboera, a domaći trener David Wagner ima još veće probleme. Nema Camare, Fassnachta, Meschacka, Monteira, Zesingera, von Ballmoosa. Prijenos je na Areni Sport 3.

Na katastrofalno sedmo mjesto u La Ligi navijači Barcelone bi mogli barem na kratko zaboraviti večeras. Katalonci od 21 sat igraju kod kuće protiv Benfice, a pobjeda bi im donijela plasman u osminu finala. Bod više odgovara Portugalcima jer španjolski velikan u posljednjem kolu igra protiv Bayerna koji ih je u prvoj utakmici pregazio s 3-0.

Benfica je pobijedila Barcu (3-0) u prvom susretu, no potom izgubila dvaput od Bayerna, dok je Barcelona s dvije pobjede protiv Dinama iz Kijeva skočila na drugo mjesto.

Ipak, bit će to teška misija za momčad koju vodi legendarni Xavi. Neće moći računati na Fatija, Braithwaitea, Pedrija i Waguea, a Sergi Roberto i Dembele su upitni. Jorge Jesus neće računati na Diasa, Goncalvesa, Lazara, Pinha, Verissima i Radonjića. Prijenos je na Areni Sport 9.

Poslastica večeri i susret za prvo mjesto u skupini H igra se u Londonu od 21 sat između Chelseaja i Juventusa. Juve je stopostotan s četiri pobjede i osigurao je osminu finala, a Chelseaju bi večeras za to bio dovoljan i bod. No, može momčad Thomasa Tuchela i do prvog mjesta ako večeras slavi s dva gola razlike jer je 'stara dama' u prvom kolu bila bolja s 1-0. Matea Kovačića i dalje nema na raspolaganju zbog ozljede, a Massimiliano Allegri ima velike probleme s ozljedama. Nema Chiellinija, Danila, Ramseyja i De Sciglija. Prijenos je na Areni Sport 7.

U istoj skupini Zenit u St. Peterburgu dočekuje posljednji Malmö. Rusi su u prvom susretu slavili s uvjerljivih 4-0 i već danas bi s bodom osigurali treće mjesto koje vodi u Europsku ligu. Do osmine finala Lige prvaka će teško, za to bi im trebalo čudo. Zenit bi i večeras trebao predvoditi kapetan i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, a Šveđane Antonio Mirko Čolak. Prijenos je na Areni Sport 1 od 21 sat.

Najneizvjesnije je u skupini G gdje sve četiri momčadi mogu do osmine finala. Zato je peto kolo ključ svega. Lille i Salzburg drže prva dva mjesta, a večeras će u Francuskoj ukrstiti snage. Austrijanci bi pobjedom osigurali plasman dalje.

Bit će to i susret s hrvatskim štihom jer bi od prve minute trebali zaigrati Ivo Grbić za Lille i Luka Sučić za Salzburg. Domagoj Bradarić će priliku čekati s klupe. I jedni i drugi muče se s izostancima. Domaći trener ne može računati na Andrea, Botmana, Gudmundssona, Ikonea i Jardima, a Mathias Jaissle na dispoziciji neće imati Junuzovića, Koitu, Okoha, Piatkowskog i Vallcija. Prijenos je na Areni Sport 4.

U istoj skupini od 21 sat Sevilla će ugostiti Wolfsburg. Andalužani su posljednji s tri boda i večerašnja pobjeda će im biti prijeko potrebna ako i dalje žele do osmine finala. Nijemci imaju tri boda više, ali niti njima pobjeda ne bi garantirala prolazak dalje. Mark van Bommel neće računati na Bialeka, Casteelsa, Schlagera i Steffena.

Domaćine bi od prve minute trebao predvoditi Ivan Rakitić, a neće biti En Nesyrija, Lamela, Navasa i Susa.