Posljednji vlak za Katar: HNL četvorka protiv Italije, CR lovi finale doigravanja protiv Turske

Jedna utakmica koja odlučuje prolaznika u 'finalni' okršaj za odlazak na nadolazeće svjetsko prvenstvo u Kataru. Trebalo je to biti šest utakmica, ali zbog rata u Ukrajini večeras su na rasporedu - četiri. I HNL će imati svoje predstavnike pa će tako u dresu Sjeverne Makedonije igrati Arijan Ademi i Stefan Ristovski iz Dinama, Jani Atanasov iz Hajduka i Darko Velkovski iz Rijeke.

A s druge će im strane stajati Italija, aktualni europski prvak. Uspjeli su se Makedonci plasirati u doigravanje pobjedom protiv Islanda (3-1) u zadnjem kolu, a izabranici Roberta Mancinija su iznenađujuće ušli u doigravanje jer je na prvom mjestu skupine C bila Švicarska.

Talijanski su se navijači nadali da bi mogli vidjeti Marija Balotellija (31), ali to se nije dogodilo, već je na 'njegovo' mjesto pozvan Joao Pedro (30). Iako su Leonardo Bonucci (34) i Giorgio Chiellini (37) u posljednje vrijeme bili ozlijeđeni, našli su svoje mjesto na popisu, a igrat će se u Palermu gdje će ih s tribina pratiti više navijača nakon opuštanja mjera.

A pobjednik tog dvoboja će se u direktnom susretu za odlazak u Katar boriti protiv boljeg iz ogleda Portugala i Turske. Veliki Cristiano Ronaldo (37) ide po novo veliko natjecanje, a iako je to nekako teško zamisliti, moglo posljednje veliko natjecanje u reprezentativnom dresu. Eventualno Europsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj, ali to je možda i teško za očekivati s 39 godina. No, s obzirom na ime...

Otišli smo malo daleko, a pred Portugalom je izazov u vidu Turske. Neće Santosevi izabranici imati pomoć Pepea (39) jer se zarazio koronom, a osim njega neće biti ni Cancela (27), Anthonyja Lopesa (31), Rubena Nevesa (25) i Renata Sanchesa (24).

- Ovo je najvažniji izazov u mojoj karijeri na klupi Portugala. Ne najteži, ali svakako najvažniji, moramo otići na SP za naše ljude. Karte su rasprodane u minuti prije mjesec dana, a ne smijemo iznevjeriti navijače - rekao je izbornik Portugala.

Nakon što su u kontroverznoj utakmici izgubili od Srbije (2-1) i završili iza 'orlova', dok su Turci bili drugi u skupini iza Nizozemske. Igra se na Dragau u Portu, a Turci su poprilični autsajderi u ovoj utakmici.

Zbog rata u Ukrajini je susret između Škotske i Ukrajine premješten za lipanj, a Poljska je prošla dalje direktno jer je Rusija izbačena iz natjecanja.Velšani će se pokušati plasirati na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 1958., a čeka ih ogled protiv Austrije. Pobjednik ide na boljeg iz susreta Škota i Ukrajinaca, a navijači vjeruju da će Gareth Bale (32) i Aaron Ramsey (31) donijeti prevagu, iako već neko vrijeme nisu u formi.

Velšani su u dodatnim kvalifikacijama završili jer su u skupini bili drugi iza Belgije, dok su Austrijanci bili četvrti u skupini, ali su se našli iza Izraela pa su imali sreće za odlazak u dodatne kvalifikacije zajedno sa Škotima. Utakmica se igra u Cardiffu.

Poljska čeka boljeg iz ogleda Švedske i Češke, a gosti će u ovoj utakmici biti oslabljeni jer njihov ponajbolji igrač Patrik Schick (26) neće igrati zbog ozljede, a neće biti ni 'čekićara' Vladimira Coufala (29) u obrani. Zlatan Ibrahimović (40) predvodit će domaće u Solni, a polako 'prepušta' svoje mjestu nogometašu s čijim je ocem svojevremeno igrao, Anthonyju Elangi (19). Svi se susreti igraju od 20 sati i 45 minuta, a u nastavku Vam donosimo gdje u prijenosu možete gledati tri utakmice.

Od 20.45

Wales - Austrija

Škotska - Ukrajina

Poljska

Švedska - Češka - Sportklub 3

Portugal - Turska - Sportklub 2

Italija - Sjeverna Makedonija - Sportklub 1

