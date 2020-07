'Poštujem Arsenal na terenu, ali izvan njega ga ne respektiram'

<p><strong>Arsenal </strong>je bio bolji od <strong>Manchester Cityja </strong>u polufinalu FA kupa. Bivši <strong>Pepov </strong>asistent, <strong>Mikel Arteta</strong>, stigao je do 2-0 pobjede i tako 'građanima' nanio prvi domaći poraz u kupu u više od dvije i pol godine. Pep vidno nije bio oduševljen nastupom svoje momčadi, ali nije klonuo, najavio je samo nadolazeće poslove.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Santiago Bernabeu</strong></p><p>- Jedino mi je žao što nismo u prvom poluvremenu igrali kao u drugom. A htjeli smo svih 90 minuta igrati kao drugo poluvrijeme - požalio se Pep pa dodao:</p><p>- Ništa, nakon poraza, pružimo ruke. Protivnici uvijek zaslužuju poštovanje. A ja za Arsenal imam puno poštovanja na terenu, ali ne toliko van njega. Ali na terenu, jako puno. Čestitam im i puno sreće u finalu - rekao je Guardiola. </p><p>Nije puno ulazio u detalje o tome zašto ih ne respektira van terena, ali 'topnici' su navodno bili jedna od momčadi koja je pisala Arbitražnom sudu (CAS) zamolbu da ne prihvati nikakve žalbe Cityja o odgodi dvogodišnje suspenzije koju su trebali dobiti za igranje u Ligi prvaka. </p><p>Uz to, engleski mediji pišu kako je Arsenal bio i jedan od glavnih aktera koji su potaknuli uopće cijeli postupak pregleda Cityjevog financijskog fair playa.</p><p>Nakon ovoga poraza u Kupu i izgubljene titule prvaka Engleske, jedino što Pepu i društvu preostaje je fokus na Ligu prvaka. U osmini finala ih čeka Real Madrid.</p><p>City je u prednosti 2-1 iz prve utakmice odigrane u Španjolskoj, ali Pep je naglasio da će se morati razbuditi nakon ovoga poraza kako bi prošli nove prvake La Lige i stigli do završnog turnira u Portugalu. </p><p>- Znamo da protiv Reala moramo odigrati dobru utakmicu. Protiv Arsenala nismo bili dovoljno dobri. To je to, dogodi se, ideš dalje, zaboraviš - rekao je. </p><p>- Uzbuđeni smo zbog utakmice koja nam dolazi s Madridom. Znamo da ako budemo igrali na pristojnom nivou, višem nego ovom protiv Arsenala, da imamo šansu. Ako ne, ispadamo - kratko je pojasnio.</p><p>Zinedine Zidane je dao svojoj momčadi kratku pauzu nakon osvajanja tamošnje lige kako bi se malo 'odvojili od nogometa', rekao je Francuz, ali Pep nije najavio odmor, već samo rad i za posljednje dvije utakmice Premiershipa i za Real Madrid. </p><p>- Napravit ćemo neke promjene za posljednje dvije utakmice. Probat ću pustiti sve igrače da igraju. Jako sam uzbuđen zbog nadolazećih utakmica i priprema za sljedeću sezonu. Kada izgubim to uzbuđenje nakon pobjeda i poraza, bit će problem - zaključio je Guardiola. </p>