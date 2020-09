Potez majstora: Vlašić krasnim golom riješio Spartak u derbiju!

Krajem prvog poluvremena Fernandes je povukao kontru i s desne strane ubacio loptu u šesnaesterac Spartaka, Vlašić ju je krasno primio i smirio te precizno pogodio za preokret

<p><strong>Nikola Vlašić </strong>nastavlja sa sjajnim igrama! Nakon što je bio jedan od najboljih pojedinaca na okupljanju reprezentacije, dobru formu nastavio je i u <strong>CSKA Moskvi</strong>, koja je u 7. kolu ruske Premier lige s 3-1 pobijedila <strong>Spartak </strong>u gradskom derbiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vlašić na treningu reprezentacije</strong></p><p>Niksi je postigao drugi gol, koji je držao CSKA u prednosti sve do 92. minute kada je pobjedu potvrdio <strong>Ejuke</strong>. Krajem prvog poluvremena Vlašić je odigrao krasnu petu nakon čega je Fernandes povukao kontru i s desne strane ubacio loptu u šesnaesterac Spartaka. Vlašić ju je krasno primio i smirio te precizno i neobranjivo pogodio za 2-1. Bio je to potez majstora, prava minijatura.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <strong><a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Ostala-natjecanja/a117614-VIDEO-Novi-pogodak-Vlasica-krasno-je-zabio-Spartaku.html" target="_blank">OVDJE.</a></strong></em></p><p>Igrao je do 88. minute kada ga je zamijenio <strong>Kristijan Bistrović</strong>.</p><p>Bivši igrač Hajduka tako je nastavio gdje je stao prije reprezentativne stanke, CSKA je u prošlom kolu pobijedila <strong>Ahmat </strong>3-0, a Niksi je zabio jedan te za jedan asistirao.</p><p>U sedam odigranih utakmice ove sezone u ruskoj ligi ima četiri gola i dvije asistencije te je drugi strijelac prvenstva iza <strong>Noboe </strong>iz Sochija.</p><p>Inače, Spartak je poveo u 11. minuti preko <strong>Poncea</strong>, <strong>Magnusson </strong>je izjednačio u 30., a onda je uslijedio potpuni preokret u režiji hrvatskog reprezentativca.</p>