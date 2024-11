Potpis i selfie tražili i Japanci, u posjetu stigli Bokšić, Asanović, Rapaić, hajdukovci će u ložu...

Stalna splitska baza hrvatske nogometne reprezentacije, hotel Lav u Podstrani bio je na dan ogleda s Portugalcima pod opsadom navijača koji su vrebali priliku za potpis ili zajedničku fotografiju s nekim od reprezentativaca. U prvom planu bili su, kao i uvijek, izbornik i kapetan, Zlatko Dalić i Luka Modrić, ali i svi ostali reprezentativci koji bi se pojavili u predvorju hotela. Bez obzira na osiguranje koje je pokušavalo držati stvari pod kontrolom, pritisak je bio toliki da jednostavno nije bilo moguće zaustaviti navijače, pogotovo djecu kojoj nisu mogli odoljeti ni reprezentativci.

Pokretanje videa... 00:48 Split: Trening reprezentacije uoči utakmice protiv Portugala | Video: Tomislav Gabelić/24sata

S vremena na vrijeme netko od igrača bi izašao iz ograđenog dijela, u koji je bilo nemoguće ući bilo kome tko nije pozvan od nekoga iz kruga reprezentacije, podijelio bi potpise, obavio fotografiranje... Neki su se vraćali i po više puta, jer interes je bio ogroman. Priznao nam je to i prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić u neformalnom razgovoru, i otkrio kako po prvi put ni on nema viška ulaznica koje su u zadnjih mjesec dana bile jako tražena roba. Rasprodane su u rekordnom roku, a zadnjih dvadesetak koje je sačuvao otišle su bivšim reprezentativcima koji su, kako to obično biva, u zadnji čas poželjeli otići na utakmicu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ali nisu samo navijači došli u hotel, navratili su i bivši reprezentativci poput Anthony Šerića, Milana Rapaića, legende poput Alena Bokšića, Aljoše Asanovića, dan ranije i Slavena Bilića..., pa predsjednik Dugopolja i član IO HNS-a Mario Smodlaka, izbornik U-19 reprezentacije Marijan Budimir, izbornik taekwondo reprezentacije Toni Tomas sa sestrama Zaninović, brojni menadžeri čiji igrači igraju u reprezentaciji...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Hotel je inače bio otvoren za javnost pa su i brojni turisti koji su se zatekli u hotelu iskoristili priliku, a sreli smo i dvojicu Japanaca koji su doputovali u Split samo zbog utakmice.

- Kupili smo ulaznice čim su se pojavile u prodaji a let i smještaj smo bukirali mjesec dana ranije jer smo željeli posjetiti Split. Igrom slučaja rezervirali smo smještaj upravo u hotelu u kojem su reprezentativci Hrvatske i to je za nas poseban doživljaj. Što mislite, smijemo li im prići i zamoliti ih za zajedničku fotografiju – pitali su nas Japanci prije nego li su vidjeli navijačku opsadu u hodniku hotela...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ohrabreni onim što su vidjeli i sami su stali u red, jedna s Modrićevim dresom hrvatske reprezentacije, drugi s dresom Joška Gvardiola iz Manchester Cityja. Potpisi su uglavnom skupljani na dresovima hrvatske reprezentacije, a pune ruke posla imali su i ekonom reprezentacije Mladen Pilčić i asistent predsjednika Blago Jakovljević koji su u ograđeni dio nosili igračima dresove na potpis. Mnogi igrači su vrijeme prije ručka iskoristili za druženje uz kavu sa suigračima i članovima obitelji koji su ih došli posjetiti u hotel.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Predsjednik Kustić davao je zadnje upute oko smještaja uzvanika u svečanoj loži Poljuda, među kojima je najavljena i delegacija Hajduka na čelu s predsjednikom Ivanom Bilićem i trenerom Gennarom Gattusom, a ovoga puta izbornik Dalić malo je vremena proveo u predvorju hotela. Inače bi se redovito zadržavao, popio bi kavu, družio se s poznatima, prijateljima... ovoga puta očito se zadržao u slaganju taktike za ogled s Portugalom, koji mu je bio i te kako važan...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata