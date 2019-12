'Potpisivao sam ugovor, iznad mene su stajali naoružani Srbi'

Ilan Araujo Dall'Igna (39) nogometaš je koji je sigurno poznat strastvenijim ljubiteljima Premier lige i francuske Ligue 1. Rođen je u Brazilu, u rodnoj grudi igrao je za Paranu, Sao Paulo i Atletico Paranaense, a onda se otisnuo trbuhom za kruhom u francuski Sochaux, St. Etienne pa u engleski West Ham gdje je igrao najbolji nogomet karijere.

Igrao je još i za Bastiju, Ajaccio i Internacional. Po svemu tome, rekli bismo da je riječ o skromnoj i prosječnoj nogometnoj karijeri bez nekih uzbuđenja. A toga barem nije nedostajalo.

Foto: Daniel Hambury/Press Association/PIXSELL

Brazilac je 2011. godine odlučio poći na Korziku pod stare dane i uživati u ljepotama Francuske dok mu ne kucne čas za mirovinu. Dogovor je bio takav da će se s predsjednikom Ajaccia Alainom Orsonijem naći na ručku, a onda su odjednom završili u planinama.

- Nakon kratkih angažmana u West Hamu i Internacionalu u ljeto 2011. došao sam u Ajaccio na dogovoreni potpis ugovora. Ali tjedan dana se ništa nije događalo, da bi onda konačno po mene došao predsjednik kluba Alain Orsoni - rekao je Dall'Igna pa nastavio:

- Pokupio me u blindiranom BMW-u i iako je bilo dogovoreno na odemo na ručak u tom primorskom gradu, primijetio sam da se penjemo u korzikanske planine. Kada sam pitao predsjednika zašto je došlo do promjene plana, objasnio mi je da je za njega previše opasno da ruča u Ajacciu. Tako smo došli do neke zabiti. Tamo sam ušao u sobu bez prozora, gdje sam potpisao ugovor za Ajaccio dok su iznad mene stajala dva naoružana Srbina - pričao je Brazilac.

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

Naime, Alaina Orsonija su optužili za ubojstvo poslovnog partnera te je duže vrijeme bio u bijegu. Lovila ga je policija i plaćene ubojice, a na kraju je i uhićen. Devet mjeseci kasnije su ga pustili zbog nedostatka dokaza, a i sam je rekao nekoliko puta da su te optužbe stigle zbog njegove loše reputacije i česte povezanosti s mafijom.