Potres u četvrtoj reprezentaciji svijeta: Tvorac velikog uspjeha odlazi četiri mjeseca uoči SP-a?!

Iznenađujuća vijest stiže iz Maroka. Walid Regragui (50), čovjek koji je "lavove s Atlasa" odveo do povijesnog polufinala Svjetskog prvenstva u Katru, na odlasku je iz reprezentacije samo četiri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026., što ostavlja četvrtu reprezentaciju svijeta u stanju neizvjesnosti.

Vjerojatni odlazak kulminacija je pritiska koji se gomilao nakon neuspjeha na Afričkom kupu nacija, gdje je Maroko kao domaćin i apsolutni favorit u finalu izgubio od Senegala. Iako je Regragui odveo momčad do prvog finala kontinentalnog prvenstva nakon 2004., javnost i savez nisu mu oprostili poraz na domaćem terenu. Ogromna ulaganja u nogometnu infrastrukturu posljednjih godina podigla su ljestvicu očekivanja do neba, a pragmatični stil igre postao je predmetom žestokih kritika. Izvori bliski izborniku navode kako je osjećao golemu mentalnu iscrpljenost te da je i sam signalizirao namjeru odlaska nakon turnira.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Regraguija će marokanski nogomet u svakom slučaju pamtiti. Njegov podvig na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je Maroko na putu do polufinala izbacio nogometne velesile poput Španjolske i Portugala, pretvorio ga je u nacionalnog heroja. Postao je prvi afrički izbornik koji je stigao do te faze natjecanja, nominiran je i za najboljeg trenera svijeta u izboru Fife iako ga je u utakmici za broncu pobijedio Zlatko Dalić, koji je pak iz tog izbora neobjašnjivo ispao.

Odlazak Regraguija duboko je potresao svlačionicu, a zvijezde poput Achrafa Hakimija i Brahima Díaza navodno su teško primile vijest o kraju suradnje s čovjekom koji se smatra glavnim arhitektom modernog marokanskog nogometnog projekta.

Marokanski nogometni savez nema puno vremena. Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi je pred vratima, a Maroko se nalazi u skupini s Brazilom, Škotskom i Haitijem. Već u ožujku reprezentaciju očekuju prijateljske utakmice protiv Ekvadora i Paragvaja. Kao najizgledniji kandidat za Regraguijevog nasljednika spominje se legendarni španjolski veznjak i bivši trener Barcelone Xavi Hernández. Navodno su kontakte već uspostavili, iako se spominje da bi 46-godišnji Španjolac radije preuzeo klupu nakon Mundijala. Tko će u vrući stolac?