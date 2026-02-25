Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEGENDA BARCE USKAČE?

Potres u četvrtoj reprezentaciji svijeta: Tvorac velikog uspjeha odlazi četiri mjeseca uoči SP-a?!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Potres u četvrtoj reprezentaciji svijeta: Tvorac velikog uspjeha odlazi četiri mjeseca uoči SP-a?!
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Šok iz Maroka! Regragui napušta reprezentaciju četiri mjeseca prije SP 2026., pritisak domaćeg terena prevelik. Xavi Hernández kao mogući nasljednik već kontaktiran

Admiral

Iznenađujuća vijest stiže iz Maroka. Walid Regragui (50), čovjek koji je "lavove s Atlasa" odveo do povijesnog polufinala Svjetskog prvenstva u Katru, na odlasku je iz reprezentacije samo četiri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026., što ostavlja četvrtu reprezentaciju svijeta u stanju neizvjesnosti.

Vjerojatni odlazak kulminacija je pritiska koji se gomilao nakon neuspjeha na Afričkom kupu nacija, gdje je Maroko kao domaćin i apsolutni favorit u finalu izgubio od Senegala. Iako je Regragui odveo momčad do prvog finala kontinentalnog prvenstva nakon 2004., javnost i savez nisu mu oprostili poraz na domaćem terenu. Ogromna ulaganja u nogometnu infrastrukturu posljednjih godina podigla su ljestvicu očekivanja do neba, a pragmatični stil igre postao je predmetom žestokih kritika. Izvori bliski izborniku navode kako je osjećao golemu mentalnu iscrpljenost te da je i sam signalizirao namjeru odlaska nakon turnira.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Nigeria v Morocco
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Regraguija će marokanski nogomet u svakom slučaju pamtiti. Njegov podvig na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je Maroko na putu do polufinala izbacio nogometne velesile poput Španjolske i Portugala, pretvorio ga je u nacionalnog heroja. Postao je prvi afrički izbornik koji je stigao do te faze natjecanja, nominiran je i za najboljeg trenera svijeta u izboru Fife iako ga je u utakmici za broncu pobijedio Zlatko Dalić, koji je pak iz tog izbora neobjašnjivo ispao.

Odlazak Regraguija duboko je potresao svlačionicu, a zvijezde poput Achrafa Hakimija i Brahima Díaza navodno su teško primile vijest o kraju suradnje s čovjekom koji se smatra glavnim arhitektom modernog marokanskog nogometnog projekta.

Marokanski nogometni savez nema puno vremena. Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi je pred vratima, a Maroko se nalazi u skupini s Brazilom, Škotskom i Haitijem. Već u ožujku reprezentaciju očekuju prijateljske utakmice protiv Ekvadora i Paragvaja. Kao najizgledniji kandidat za Regraguijevog nasljednika spominje se legendarni španjolski veznjak i bivši trener Barcelone Xavi Hernández. Navodno su kontakte već uspostavili, iako se spominje da bi 46-godišnji Španjolac radije preuzeo klupu nakon Mundijala. Tko će u vrući stolac?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model
USPJEŠNA NA MNOGIM POLJIMA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže bivša glasnogovornica Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026