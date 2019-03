Potresni intervju Saline majke: Sine, moram znati što se desilo

Strašno sam ljutita, strašno... Tuga, ona će ostati do kraja života, rekla je u potresnom intervjuu majka tragično stradalog nogometaša Emiliana Sale.

Mercedes Taffarel je prije točno prije dva mjeseca saznala da je avion kojim je letio Emiliano nestao s radara iznad Engleskog kanala. Sina je pokopala 16. veljače u rodnom Progresu u Argentini. Prvi put nakon tragedije, još uvijek vidno potresena, je pričala o nesreći.

- Čekamo, pokušavamo razumjeti kako se to dogodilo, zašto se dogodilo Emilianu... Je li kriv aerodrom, pilot, posrednik koji je dogovorio let? Tražimo pravdu, jednostavno želimo znati istinu. Želimo znati je li bilo nemara, je li netko pogriješio, a ako je, onda da i odgovara za to - pričala je Mercedes u potresnom intervjuu L'Equipeu.

- Istraga traje, do kraja godine bismo trebali znati što se dogodilo. Toliko je pitanja na koja nemamo odgovor, ali vjerujemo u pravdu. Moramo - dodala je Mercedes, a onda kritizirala Cardiff City koji odgađa isplatu transfera.

- Emiliano je potpisao ugovor ispred novinara, svi su to vidjeli. Moraju platiti. Naravno, i oni se bave istragom, ali moraju ispoštovati svoju riječ.

Istraga može trajati do godinu dana

Privatni avion kojim je Sala putovao iz Nantesa u Cardiff srušio se u Engleski kanal 21. siječnja. U olupini aviona uočeno je tijelo 4. veljače, nekoliko dana kasnije potvrđeno je da je riječ o nogometašu. Autopsija je pokazala da je umro od ozljeda glave, a ne od utapanja.

Tijelo pilota Davida Ibbotsona još uvijek nije pronađeno. Istraga o razlozima koji su doveli do nesreće bi mogla potrajati i do godinu dana.