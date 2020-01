Potresni video: Ne zaboravljam holokaust i nacističke zločine!

Sljedeći ponedjeljak je međunarodni Dan sjećanja na holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti. Dan podsjećanja na sve žrtve neljudskih nacističkih režima tijekom Drugog svjetskog rata.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ove je godine i 75. godišnjica oslobođenja stravičnog nacističkog logora smrti Auschwitza. Najveće igračke i trenerske zvijezde Premiershipa napravile su dvominutni potresni video nazvan: 'Jedni uz druge... Mi pamtimo'!

Svijet su podsjetili da se bestijalni zločini ne smiju zaboraviti. Harry Kane, Jurgen Klopp, Frank Lampard, Virgil van Dijk, Gary Lineker... Jedan za drugim govore:

- Ja pamtim one koji su stajali i gledali. One koji nisu učinili ništa. One koji su samo 'zabrinuto' vrtjeli glavama. Pamtim one koji su govorili 'Ma pusti, neće ovo potrajati'. Ja pamtim one koji su odbijali vjerovati što se događa...

24 January 1942 | Czech Jewish girl Jiřina Steinerová was born in Prague. On 18 May 1944 she was deported from Theresienstadt Ghetto to #Auschwitz where she was murdered in a gas chamber. She was 2 years old.



(Photo: @yadvashem) pic.twitter.com/9ZReDRsm4W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 23, 2020

Dok se na videu vrte sekvence dječice koja prolaze pored beskrajnog niza leševa bačenih na ulicu, logoraša na samrti koji su nacistima bili ništa više nego broj, robovi, dehumanizirani, svedeni na nešto bezvrijedno bez ičeg ljudskog... Callum Hudson-Odoi, Willian, Stephanie Houghton i James Maddison govore:

- Ja pamtim one koji su okrenuli glavu, one koji nisu učinili ništa. Pamtim i one koji nisu mrzili ni radili zločine, ali su svojom tišinom zapravo i poticali i ohrabrivali zločince. Pamtimo tu sramotu. Sramotu ljudskog roda.

Video možete pogledati OVDJE

22 January 1945 | During the evacuation march of prisoners from Auschwitz III-Monowitz, near Gliwice, SS men shot Victor Perez, a Tunisian Jewish boxer, the World Flyweight Champion in 1931 & 1932. He was deported to #Auschwitz in October 1943. pic.twitter.com/u6uHPjKjPM — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 22, 2020

Ne smije se ponoviti, a da se ne bi ponovilo ne smije se ni zaboraviti.

- Moramo se uvijek sjećati. Da nam se, kada vidimo rasizam, antisemitizam i bilo koji oblik mržnje (pa ma koliko se činio mali ili naoko beznačajan!) ne dogodi da okrenemo glavu i čekamo. Nema čekanja. Ne smije se čekati! Mržnji se treba, mržnji se mora suprotstaviti. I to moramo napraviti - zajedno. Zajedno. Zajedno... Zajedno! - poručuju zvijezde Premiershipa raznih nacionalnosti, različite boje kože, različitih kultura, odgoja i podrijetla.

Različitosti su bogatstvo. Nacizam je zlo. Pamtiti zločine, a nikada ne ignorirati ili potcjenjivati mržnju. Jer time potičemo zločince.

Na to nas podsjećaju i jedan Nijemac, jedan tamnoputi Nizozemac pa Brazilac, Englez i Engleskinja...