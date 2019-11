Potukao se sa suigračem pa je pobjegao u bijesnom autu...

Prema pisanju talijanskih medija, tamošnji nogometaš Mario Balotelli koji igra za talijansku Bresciju Calcio od ove sezone potukao se na treningu sa suigračem.

Temperamentan kao i na terenu, na treningu se Balotelli 'zakačio' sa suigračem zbog čega ga je Fabio Grosso, novi trener, poslao u svlačionicu, a to se tek nije svidjelo slavnom napadaču.

Balotelli se spremio, sjeo u auto i stisnuo gas. Odjurio je s treninga pokazavši koliko je revoltiran 'suspenzijom', što je svima bilo jasno, iako je glasnogovornik kluba Matteo Cavazzuti to pokušao negirati.

- Tijekom taktičkih testova trener je zamijenio Marija, a on je onda prerano otišao u svlačionicu - rekao je talijanskim medijima, koji su se onda i dalje pitali zašto bi Mario tako stresno odjurio iz trening-kampa?

I 'twitteraši' su se zagrijali za ovaj incident pa se mnogi pitaju tko će duže izdržati u klubu - Balotelli ili Grosso? Neki kažu, onaj koji košta manje.

Podsjetimo, Balotelli je ove sezone nastupio šest puta za, trenutno, najgori klub Serije A i zabio dva gola.

New Brescia manager Fabio Grosso (who lost 0-4 his first game at home v Torino) sent Mario Balotelli back to locker room halfway of the training for disciplinary reasons.



As Cellino is Brescia owner, something tells me one of them won’t last long (possibly the one costing less)