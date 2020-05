Povijesna šansa za McGregora: Titula i u 3. kategoriji UFC-a?!

Conor McGregor (31) bio je prvi u povijesti koji je istovremeno držao dva UFC pojasa - u perolakoj i lakoj kategoriji, a sad je dobio nenadanu ponudu da napadne treći naslov i to u velteru. Time bi postao prvi koji se borio za titulu u tri kategorije.

Trenutni prvak te kategorije, Nigerijac Kamaru Usman (33), pobijedio je za naslov Tyronea Woodleya u ožujku 2019. godine. Kao njegov najizgledniji protivnik spominjao se Jorge Masvidal, a njihova borba očekuje se još otkad je u studenom Masvidal pobijedio Natea Diaza, a Usman mjesec dana kasnije obranio titulu. No u priču je odjednom ušao Irac i to nakon što je prošli vikend Masvidal izazvao Diaza na novu borbu.

- Čini se da protivnik broj 1 želi borbu protiv Diaza. Dobro za njega. Zloglasni, želiš li priliku za naslov? Dođi tatici. Usman će ti je dati i obećava prve dvije runde bez rušenja, samo šamaranje - napisao je na Twitteru Usmanov menadžer Ali Abdelaziz, koji je menadžer i Khabiba Nurmagomedova.

Iako Abdelaziz nema ovlasti za ugovaranje borbi, već su počele kružiti glasine da će ovaj meč biti glavni događaj UFC-a u srpnju.

McGregor dosada u velteru ima omjer 2-1. Izgubio je u svom debiju u toj kategoriji od Diaza 2016. predajom i to mu je bio prvi poraz u UFC-u. No osvetio mu se samo pet mjeseci kasnije. Posljednji put se borio u siječnju protiv Donalda Cerronea kojeg je nokautirao nakon 40 sekundi. Bila mu je to druga najbrža pobjeda ikad u prvom nastupu nakon 15 mjeseci izbivanja iz oktogona.