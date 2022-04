Povijest se ponavlja? Minusa nije bilo 2018., ali nije bilo niti ovakvog navijačkog jedinstva!

Sad ili tko zna kad! Hajduk u srijedu u zaostaloj utakmici čeka Dinamo, zadnja im je to prilika da pobjedom zakompliciraju prvenstvo i zadrže kakvu – takvu nadu u čudo. Navijači vjeruju, njihova podrška je snažna kao nikad prije, tribine će biti krcate do zadnjeg mjesta, i sada je sve na Dambrauskasu i igračima da opravdaju to povjerenje i na krilima moćne energije s tribina upišu važnu pobjedu te zadrže optimizam uoči završnice sezone u kojoj će se dijeliti trofeji.