Povlačili su nas za rukav i tražili kartu za FNC, koji za kraj godine sprema još jedan MMA spektakl

Brate, možeš li nas nekako uvesti u dvoranu? Bilo je to pitanje koje smo čuli mnogo puta prolazeći ispred dvorane Pionir s akreditacijom oko vrata.

Ulaznice 'planule'

Ulaznice za 13. priredbu Fight Nation Championshipa u Beogradu bile su rasprodane prije tjedan dana, a organizatori su na dan priredbe pronašli način da 'ubace' još dvjestotinjak gledatelja na parter, a i te su ulaznice otišle u rekordnom roku.

Prvi je put najjača MMA organizacija u ovom dijelu Europe stigla u Srbiju i to s najiščekivanijim uzvratom u povijesti slobodne borbe na Balkanu između 'domaćeg' borca Vase Bakočevića (34, 43-24-1) i argentinsko-hrvatskog borca Francisca 'Croate' Barrija (34, 12-3).

Vaso: Udarao sam u genitalije

Mnogo je tenzija tu bilo prije meča, a daleko je najviše ovacija dobio upravo crnogorski borac koji već dugi niz godina trenira u Beogradu te je sad jedan od vlasnika tima Fight Company. Obećao je Vaso da će pokušati ozlijediti 'Croatu', koristiti se prljavim trikovima, a to je i napravio.

- Dao sam mu minus bodove zbog konstantnog udaranja protivnika u genitalije, udaranja glavom i guranja prstiju u hlačice i suspenzor - objasnio nam je nakon meča sudac Aleksandar Zorić, a sve je potvrdio i Vaso:

- Svaka čast sucu što me nije diskvalificirao nego mi je oduzeo bod i to dvaput. Grizao sam, udarao glavom, udarao u genitalije koljenima i šakama i vrijeđao ga od prve do zadnje sekunde. To sam i planirao.

'Slavio sam do šest sati ujutro'

Cijelo su vrijeme s tribina sijevale uvrede za 'Croatu', stizali su povici 'Panći, p**ko', a imao je Vaso priliku u prvoj rundi kad je uzdrmao Francisca i krenuo na sve ili ništa, ali uspio je Barrio odvesti meč na svoju stranu.

- Bilo je jako napeto, mislim da nitko nikada nije imao veći pritisak u regiji. Nisam smio izgubiti, stigao sam na gostujući teren i pokazao da se mogu nositi s pritiskom. Držao sam se svoje taktike i pobijedio. Slavlje? Otišao sam nešto pojesti s prijateljima, a nakon toga smo slavili u hotelu do šest ujutro - rekao nam je Francisco.

Bio je to za mnoge vrhunac večeri , a nakon toga su u kavez ušli Savo Lazić (34, 11-7) i prvak velter kategorije Nikola Joksović (29, 13-1) koji je po prvi put obranio pojas prvaka. Jasnu je taktiku imao Joksović i uspješno ju sproveo u djelo te ugušio protivnika u prvoj rundi nakon čega su pokazali međusobni respekt.

No, pozadinska je priča dublja jer Savo i trener iz Joksovićevog kluba Nemanja Milošević imaju nerazriješenih računa te je crnogorski borac želio u kavez protiv kolege iz drugog kluba, ali to se nije dogodilo. Prozvao ga je i nakon meča, ali je Milošević napisao da je on prije svega trener te je teško očekivati da će se taj meč održati. Jedno je sigurno - Pionir bi ponovno 'gorio' da se takvo nešto dogovori jer se ovdje radi o stvarnoj netrpeljivosti, ne samo onoj pred kamerama.

Što se tiče ostatka priredbe, domaću je publiku najviše razveselila domaća borkinja Marina Spasić (29, 4-0) koja je u prvoj rundi svladala Talijanku Samin Kamal Beik (34, 6-5) uz ogromne ovacije oko 7000 ljudi u Pioniru. Velike je ovacije dobio i hrvatski borac, legenda MMA sporta Ivica 'Terror' Trušček (40, 42-39), no u kavezu je izgubio tehničkim nokautom u drugoj rundi od Jovana Marjanovića (26, 7-2). Karijeri legende polako dolazi kraj, a mladi Marko Bojković (21, 5-0) je u rapidnom naletu. Ugušio je Brazilca Lucasa Ananiasa (27, 15-6) nakon što mu je laktovima raskrvario glavu.

Iako je pao vagu za 1.6 kg, to ga nije spriječilo da pobijedi peti put u profesionalnoj karijeri. Ognjen Babić (22, 5-0) pred domaćom je publikom bez problema završio Francuza Axela Noboua (26, 3-2), a prije njega je Blažo Nikolić (24, 4-0) pobijedio Dinu Suljkanovića (24, 2-1). U profesionalnom debiju Aleksandar 'Mlata' Vukosavljević (30, 1-0) pobijedio Miladina Kolarskog (28, 6-7). Mladi Fran Luka Đurić (19, 4-2) 'uletio' je u meč pet dana prije priredbe i pobijedio Borisa Stanića (21, 2-1).

Bila je to jedna od najnaelektriziranijih priredbi FNC-a ikad, a Beograd je definitivno opravdao očekivanja koja su bila - velika. Ispred FNC-a sad je priredba u Sarajevu za kraj godine, a nju će predvoditi povratnik u kavez Tomislav 'The Beast' Spahović (33, 8-6) protiv 'slovenskog Rockyja' Mirana Fabjana (38, 2-2). Ta je priredba na rasporedu 16. prosinca.