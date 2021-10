Povratak kralja. E, baš tim riječima može se opisati povratak Branka Stupara (51) na mjesto sreće - u Genk. Hrvatski nogometaš tamo je proveo sjajnih šest godina, postao i jedan od najvećih igrača u povijesti kluba.

- Za koga navijam? Uh, to mi je teško odlučiti, Dinamo i Genk su moje dvije velike ljubavi. Znate, pa to vam je kao da se moram odlučiti koje mi je dijete draže, a to je nemoguće - slikovito je belgijskim medijima Branko Strupar opisao misli prije dvoboja Genka i Dinama.

Nekadašnji reprezentativac Belgije, ali i bivši nogometaš Dinama u Belgiju se vratio po prvi put poslije 2019. godine, kada je u Genk stigao na proslavu naslova prvaka. Dvije godine kasnije u Genk se vratio kao dio Dinamove službene ekspedicije, odmah postao i zaštitno lice cijelog putovanja. Naime, Dinamo često na svoja europska gostovanja vodi bivše igrače, ali nitko nigdje nije imao status kao Branko Stupar u Genku. Jednostavno, status božanstva, najveće ikone u povijesti kluba.

- Ma to je nešto neopisivo, takve stvari doista još nigdje nismo doživjeli. Teško je i opisati kako ljudi u Genku gledaju na Branka Strupara, mladi i stari, ma to je nama u Hrvatskoj neobjašnjivo. No, ipak u Belgiji vlada drugačiji mentalitet - pričaju nam po povratku iz Genka drugi članovi Dinamove ekspedicije.

Dinamovci su u srijedu stigli u Genk, pa se poslije ručka zaputili na stadion. I čim je ispred KRC Genk Arene izašao Branko Stupar krenulo je - ludilo...

Navijači Genka su počeli prelaziti cestu, svi su se željeli slikati s ikonom svoga kluba, drugi su mu pak mahali i vikali “Branko, Branko”. A čim je Strupar ušao na stadion, uznemirili su se portiri, zaštitari, predstavnici kluba, pa čak i CEO Genka Erik Gerits. Razlog? U klub se vratio - najveći, prava legenda kluba.

Zanimljivo, u isto vrijeme ostatak Dinamove ekspedicije se u službenoj odjeći zaputio u shopping centar, nedaleko od klupskog hotela. Branko Stupar u to je vrijeme bio na stadionu, ali kad su domaći navijači prepoznali Dinamovu delegaciju, ljudi su im i po shopping centru vikali “Branko, Branko.”

- Prognoza? Ma ja bih samo volio da oba moja kluba, Dinamo i Genk odu dalje, evo to je moja jedina prognoza - pričao je prije utakmice Branko Strupar.

A srećom, europsko proljeće će ove sezone vidjeti tri momčadi, tu bi moglo i trebalo biti mjesta za obje “njegove ljubavi”.

Dinamova delegacija na stadionu je posjetila i njegovu tribinu, dio stadiona koji je u potpunosti izbrendiran njegovim imenom, slikama, novinskim izvještajima, tapetama, pa čak i ormarićima u kojima se on skidao prije 25 godina kao igrač Genka.

Jednostavno, kralj se vratio u Genk. Svaka čast De Bruyneu, Courtoisu, Origiju, Carrascu ili Benteke, Genk i dalje ima samo jednog kralja. Branka Strupara.