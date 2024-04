Povratak megazvijezdi za Pariz! LeBron predvodi strašan popis iz NBA-ja na Olimpijskim igrama

ŠPANJOLSKA LIGA Budimir ispao tragičar. 'Fulao' je penal za remi, navijači su u šoku: 'Najgori penal u povijesti' Kazneni udarac je izveo Budimir, no to je učinio tragično loše. Zaletio se, pa zastao, te nespretno zahvatio loptu koja je jedva došla do Giorgija Mamardašvilija koji ju je samo pokupio