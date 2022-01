Robert Murić (25) trebao je biti veliki Dinamov projekt. Novi wunderkind, čudesan talent sa zlatnom ljevicom. U Maksimiru su ga hvalili na sva zvona, vidjeli su ga kao budućeg nositelja hrvatske reprezentacije i igrača koji će jednog dana igrati u najboljim svjetskim klubovima. No, ništa od toga nije se dogodilo.

Murić je 2014. godine iznenada napustio Dinamo i otišao u Ajax kao jedan od najvećih hrvatskih talenata. U Amsterdamu se nije snašao, selio je na posudbe, činilo se kako nikada neće ispuniti silni potencijal, ali 2019. godine došao je u Rijeku i preporodio svoju karijeri. Sada bi se, pak, nakon osam godina mogao vratiti na Maksimir!

Nogometaš iz Zagorja jedan je od najpoželjnijih igrača u riječkom izlogu. Nije tajna da je već odbijao ponude iz Turske, Dubaija, Ferencvaroša. No, sada bi mogao otići. Kako neslužbeno doznajemo, Dinamo je u razgovorima s Rijekom oko angažmana Roberta Murića.

Cijena se vrti oko dva milijuna eura, Riječani ne bi imali ništa protiv toga, ali njima je cilj više zaraditi, a veći novac nudi jedan drugi klub. Za Murića je zainteresiran i klub iz Singapura koji bi Rijeci odmah isplatio 2 do 2,5 milijuna eura. No, puno bitnije za igrača, Singapurci su široke ruke pa mu za tri godine ugovora nude basnoslovnih tri milijuna eura. To je ozbiljan novac koji ne može dobiti u Europi, a time bi si mogao osigurati egzistenciju. Murić prvo nije htio ići na drugi kontinent. Novac mu nije najvažniji, htio bi još malo ostati u Hrvatskoj. No, Singapurci su uporni. Dinamo još nije poslao službenu ponudu, a unatoč dvojbama samog igrača o odlasku na drugi kraj svijeta, ljudi koji vode Murićevu karijeru sve su zadovoljniji onime što se nudi s Dalekog istoka.

Ipak, nema ništa ni protiv povratka na Maksimir, s 'modrima' bi se borio za trofeje i igrao Europu, a ako se Dinamo približi ponudi singapurskih tajkuna i na stol stavi od 2,5 do tri milijuna eura, ta cifra mogla bi zadovoljiti i Murića i Rijeku. Hrvatski prvak je u potrazi za desnim krilnim igračem nakon što je postalo sve izvjesnije kako Argentinac Martin Ojeda neće doći na Maksimir, a Murića vide kao pravu alternativu. Nevjerojatan talent, dribler, nogometni španer koji puni tribine i igrač sa zlatnom ljevicom. Ove sezone je zabio osam golova i čak sedam put asistirao. Bio bi veliko pojačanje za Dinamo.

Iako bi Dinamu ovom kupnjom oslabio jednog od glavnih konkurenta za naslov prvaka, Rijeka ne bi imala ništa protiv njegove prodaje. Zaradila bi odličan novac, a potencijalne zamjene se već nude. To su Matej Vuk i Denis Bušnja od kojih se jako puno očekuje na Kvarneru, a Murićevim odlaskom bi im se otvorio put prema prvom sastavu.

Prijelazni rok u Prvoj HNL počinje 18. siječnja i traje do 15. veljače. Još je puno vremena i baš svašta se može dogoditi. No, nije nemoguće da se razmetni sin nakon osam godina vrati na Maksimir. I nastavi svoj nogometni put tamo gdje je upravo i započeo.