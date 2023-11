Povratak velemajstora: Petko mora spašavati Dinamo i Jakira

Otkad se Bruno ozlijedio na Poljudu, a bilo je to bilo 1. listopada, prije 52 dana, Dinamo je u hrvatskom prvenstvu pobijedio samo Istru i Lokomotivu. Potonje tako što je do četvrte minute sudačke nadoknade gubio 1-0, pa onda u ludoj završnici uspio preokrenuti i pobijediti. Poraz od Gorice te remiji s Varaždinom i Rijekom odveli su Dinamo na treće mjesto, gdje nije bio od 2005. godine. Pokušavao je Sergej Jakirović s Josipom Drmićem, Sandrom Kulenovićem, pa i s Emrelijem, no rezultat je uvijek isti - mučenje...

POGLEDAJTE VIDEO: Petkovićev novi ugovor

- Volio bih da Petković preskoči igranje za reprezentaciju i oporavi se do kraja - zavapio je Jakirović netom prije utakmica hrvatske reprezentacije protiv Latvije i Armenije.

Izbornik Zlatko Dalić ga je poslušao. Odnosno, nije htio forsirati nezaliječenog Petkovića i riskirati još veću ozljedu, kao na poljudskom derbiju, kad je Petković igrao na vlastitu odgovornost. Htio je pomoći momčadi, a na kraju se ispostavilo da nije bio potpuno spreman.

Povratak Brune Petkovića najveći je dobitak za Dinamo, momčad je s njim 50 posto bolja. I sigurnija. S njim na terenu suigrači se ne osjećaju izgubljeno, kao što je to bio slučaj u prethodnim utakmicama.

Do kraja prvog dijela prvenstva Zagrepčani će odigrati još šest utakmica, četiri prvenstvene, protiv Osijeka, Slaven Belupa, Rudeša i Hajduka, te dvije europske, protiv Astane i Ballkanija.

S Petkovićem u momčadi Dinamo u četiri prvenstvene utakmice očekuje svih 12 bodova, a izvršni odbor pred Jakirovića je stavio zadatak prolazak u sljedeću fazu Konferencijske lige. Koliko je Petko spreman, vidjet ćemo već u subotu, kad u Maksimir stiže Osijek.

Posljednji poraz u Maksimiru “modri” su od Osijeka doživjeli 18. travnja 2018. godine. Trener Osijeka tad je bio, baš kao i sad, Zoran Zekić. I nije to jedina pobjeda Zekića u Maksimiru, slavio je i u jesen 2016. Osijek je u 31 godinu samo triput lavio u Maksimiru, a dvije je pobjede “potpisao” Zekić... Nije ni čudo što se “modri” toliko vesele povratku Petkovića.